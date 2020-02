Le coronavirus met Naples-Barcelone en danger

L’alarme en Italie est totale. Le gouvernement a lancé une série de nouvelles mesures après avoir confirmé qu’il existe déjà plus d’une centaine de cas d’infection par coronavirus dans le nord du pays, dont trois décès. Parmi les mesures qui ont été déployées dans cet état d’alerte, figure la fermeture de lieux publics dans une dizaine de villes pour contenir la maladie, et même quatre matches de la Série A: Atalanta-Sassuolo, Verona-Cagliari, Inter-Sampdoria et Torino – Parma.

Ce qui vient à venir, personne ne le sait, mais la préoccupation est maximale. Ce mardi, Barcelone visite Naples lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions, une réunion qui, compte tenu de la situation dans le pays, semble être totalement dans l’air, au risque d’être contestée. Bien que l’épidémie de coronavirus affecte principalement le nord du pays, toute l’Italie vit en état d’alerte pour la plus grande crise européenne due au virus, qui se propage à une vitesse vraiment inquiétante.

Le match des champions, dans les airs

Nous devrons voir dans les prochaines heures comment tout progresse, mais en ce moment, le sentiment est que le Naples – Barcelone Le mardi (21h00) peut être suspendu ou reporté pour éviter tout risque. Cela dépendra du gouvernement italien et de l’UEFA. Si l’expédition du Barça se rend sur les terres napolitaines, elle le fera avec certains contrôles complets. Par exemple, la chose normale est que tous les membres de l’équipe devront mesurer la température à l’aéroport.

Après l’annonce des deux décès et la soudaine multiplication de cas de contamination, le chef du gouvernement, Giuseppe Conte, s’est enfermé pendant des heures avec le chef de la protection civile pour étudier de nouvelles mesures. L’origine de cette concentration est un homme de 38 ans hospitalisé depuis mercredi et actuellement dans un état grave dans l’unité de soins intensifs de Codogno. Sa femme, enceinte de huit mois, un ami et trois personnes âgées avec lesquelles il a été en contact sont également contaminés.