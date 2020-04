le coronavirus ne leur permet pas de voler en Chine

Deux joueurs bien connus du football espagnol traversent une situation difficile. Ils ne sont pas les seuls, car la quarantaine affecte tout citoyen, mais leur préoccupation va plus loin, car ils ont contrat avec les clubs chinois et ne peut pas voyager dans le pays asiatique en raison de l’alerte sanitaire du coronavirus. Nous parlons espagnol Jonathan Viera et le portugais Carriço, capitaine de Séville jusqu’au dernier marché d’hiver.

Le vétéran défenseur portugais a récemment raconté son odyssée sur la radio officielle du club espagnol. Il n’a pas encore pu rejoindre le Wuhan Zall, une équipe dirigée par l’espagnol José González: «Je n’avais pas de visa, je devais venir d’urgence à Lisbonne pour le sortir et ils ne me l’ont toujours pas donné. En fin de compte, il y a une préoccupation générale et personne ne sait ce qui va se passer, si un être cher peut être infecté, nous voulons tous être proches de la famille dans cette situation.

“Mon équipe s’est rendue il y a deux semaines à Shenzhen, près de Hong Kong, car ne pouvait pas aller directement à Wuhan. Ils ont été confinés dans un hôtel parce que tous ceux qui viennent d’une autre partie du monde doivent être enfermés dans une chambre d’hôtel fournie par le gouvernement pendant deux semaines. Nous sommes faire la paperasse pour aller en Chine et je devrai passer par cette période de quarantaine et ensuite m’entraîner avec mes collègues. Il n’y a pas de date pour le début de la ligueIls parlent du début du mois de mai, mais ils ont très peur des cas en Europe. Le président a quasiment fermé le pays de peur que le virus n’évolue à nouveau et évite ainsi davantage de cas “, ajoute le footballeur.

C’est le cas de Jonathan Viera, qui a prêté la première manche du championnat Las Palmas, mais il a dû retourner en Chine pour concurrencer à nouveau avec le Beijing FC. La fermeture de la frontière du géant asiatique pour éviter de nouvelles infections par le coronavirus complique grandement sa situation, car pour l’instant il ne peut pas voler.

«Les conditions dictées par le gouvernement chinois ne permettent pas aux étrangers d’entrer. Pékin nous a communiqué par écrit que la situation ne changerait pas au cours des dix prochains jours. Craignant l’avalanche de cas venant de l’étranger, ils veulent prendre des mesures frontalières extrêmes et il est temps d’attendre. Nous attendons de voler ou non, dans cette communication, ils demandent à Jonathan d’essayer de prendre soin de lui autant que possible sur le plan physique », explique son représentant à La Provincia.