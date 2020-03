Le coronavirus oblige à changer le calendrier

Il Grand Prix de Thaïlande du Championnat du Monde MotoGP, qui devait se tenir le 22 mars, a dû être reportée devant la menace du coronavirus et il se déroulera enfin du 2 au 4 octobre, date similaire à laquelle ce grand prix a eu lieu l’année dernière. Cette décision affecte le GP d’Aragon qui est en avance sur le week-end des 26 et 27 septembre.

La FIM, l’IRTA et Dorna sont parvenues à un accord pour confirmer que le Grand Prix de Thaïlande, qui devait avoir lieu initialement le 22 mars et a été reporté par le coronavirus, le premier week-end d’octobre sera joué, le mois au cours duquel ses deux premières éditions ont été jouées.

Comme conséquence, le Grand Prix d’Aragon se tiendra à MotorLand devant, car il cède son espace au rendez-vous thaïlandais, et il se déroulera enfin entre le 25 et le 27 septembre. En revanche, il n’y a aucun changement que la catégorie MotoGP n’ait pas lieu ce week-end à Losail, bien que le GP du Qatar donnera le coup d’envoi des catégories Moto2 et Moto3.

Donc le GP de Thaïlande reviendra à la dernière partie de la saison MotoGP, entre l’Aragon et le Japon, comme d’habitude ces dernières années. Ce cours avait modifié le calendrier et avec lui le rendez-vous thaïlandais est devenu la deuxième course de l’année, mais à cause du coronavirus la date a dû être modifiée.