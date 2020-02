Le coronavirus reporte le classique italien et quatre autres matches de Serie A

Le classique de l’Italie qui a affronté dimanche le Juventus avec lui Inter Milan à Turin, il a finalement été reporté par l’épidémie de coronavirus Cela secoue le pays. Parallèlement à ce match, quatre autres matches de Serie A ont été suspendus.

Le risque de nouvelles infections du nouveau coronavirus qui affecte l’Italie a conduit la Serie A à annoncer ce samedi que les cinq matchs de première division qui allaient se jouer à huis clos sont enfin terminés reporté au 13 mai.

En plus du choc des étoiles du championnat entre la Juventus et l’Inter Milan, les autres matches reportés sont Milan-Gênes, Parme-SPAL, Sassuolo-Brescia et Udinese-Fiorentina.

Dans un communiqué, il a été expliqué que la décision est due à «la succession de nombreuses interventions réglementaires urgentes du gouvernement pour répondre à cette urgence extraordinaire pour protéger la santé et la sécurité publiques«.

Vendredi dernier, le ministre des Sports, Vincenzo Spadafora, avait déjà rencontré la délégation de la Fédération de football puis le président du Comité national olympique italien, Giovanni Malagò. Comme ça La proposition de report a été définie et présentée au Conseil des ministres.

Dans les dernières heures, la commission scientifique du ministère de la Santé et des régions a entériné la décision des reports, ce qui n’est évidemment pas uniquement pour les événements sportifs.

Aussi les Triathlon World Series

En revanche, le début de la Série mondiale de triathlon courte distance, initialement prévue les 6 et 7 mars à Abu Dhabi, a également été reporté en raison de l’épidémie de coronavirus.

La fédération internationale, après avoir consulté le Conseil des sports d’Abu Dhabi, a pris la décision de reporter tous les tests de triathlon dans la capitale émiratie, “une mesure de précaution pour réduire la propagation du coronavirus”, selon l’organisation.