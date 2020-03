Le coronavirus retarde la journée d’ouverture de la MLB. Quand le baseball sera-t-il de retour?

La saison de baseball a encore été retardée. Alors que la première vague de la pandémie de Covid-19 atteignait les États-Unis, la MLB a décidé de repousser le jour d’ouverture, initialement prévu pour fin mars, de deux semaines. Ce plan semblait optimiste même à l’époque, et il s’est avéré qu’il n’a même pas duré quatre jours.

La MLB a confirmé qu’elle suivrait les nouvelles directives du Center for Disease Control, qui recommande que les rassemblements de plus de 50 personnes soient suspendus pendant au moins huit semaines. Cela mettrait le jour d’ouverture à la mi-mai au plus tôt. Étant donné que la situation est dynamique et évolutive, il ne serait pas très surprenant de voir cette date reculer encore plus en été.

À ce stade, il semble hautement improbable que la MLB soit en mesure de rassembler 162 matchs dans ce qui restera de la saison 2020. Il est également difficile de savoir ce qui se passera avec la rémunération des ligues mineures, ou le personnel de l’événement dépendant des matchs de la MLB pour l’emploi.

Quand aura lieu la journée d’ouverture de la MLB?

Nous ne savons toujours pas. Le meilleur scénario est probablement de jouer à des jeux sans fans à la mi-mai. Si le baseball suit l’exemple de la NBA, cette date pourrait être repoussée à juin.

Nous garderons ce message à jour au fur et à mesure que l’histoire se développe.