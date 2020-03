Le coronavirus saigne PSG

Le Paris Saint Germain pourrait devenir un investissement ruineux pour l’émirat du Qatar. Le club français a fermé ses portes en raison de la pandémie de coronavirus et n’a aucun revenu tout en payant des chiffres millionnaires à ses joueurs, étant l’équipe européenne après le Barça qui supporte le plus gros fardeau salarial.

Les Catalans ont un avantage sur leurs rivaux français et c’est qu’ils ont des outils comme un éventuel ERTE ou une négociation avec leurs footballeurs pour accepter de réduire leur salaire. Le PSG, en revanche, voit comment aucun de ses employés n’a franchi le pas accepter une baisse de salaire et même Neymar a fui la France. Ce que l’ancien agent de Verratti, Donato Di Campli, a déclaré qu’ils “vivent dans une cage dorée” se retourne contre l’entité achetée par l’émirat du Qatar en 2011.

Les circonstances actuelles sont loin d’aider les dirigeants qui ont été fortement touchés par la crise pétrolière actuelle. Le baril de Brent a perdu près des deux tiers de sa valeur et les prix sont au plus bas en 2003. La guerre russo-saoudienne a affecté et de quelle manière une crise qui a été encore exacerbée par le manque de demande de pétrole dû au coronavirus.

Ainsi, si, comme tout le monde s’y attend, la compétition ne reprend pas avant la mi-mai, Le PSG devrait payer deux mois de salaire à ses footballeurs sans rien payer. Le projet de loi que la Qatar Investment Authority devrait payer – le nom du bâton que le gouvernement du pays a mis pour contrôler l’équipe – s’élève à près de 150 millions d’euros pour le coronavirus.

Seuls Neymar et Mbappé ajoutent des salaires –Y compris les impôts sur l’État français– 21 millions au total en deux mois. Si on leur ajoute que 13 des 15 joueurs qui entrent le plus dans la ligue française appartiennent à l’équipe française avec des vaches sacrées telles que Cavani, Thiago Silva, Di María ou Verratti Au-dessus d’un million d’euros de salaire brut, le trou est douloureux à regarder.

L’émirat du Qatar, qui ne sait pas combien de temps durera la guerre du pétrole et comment sera l’ordre mondial après le coronavirus, pourrait prendre des mesures pour faire face à cette situation. Le plus pratique est de réduire les dépenses, bien qu’une vente explosive d’une star puisse alléger les factures battues. Que le pétrole coûte moins de 60% qu’il y a trois mois inquiète et de cette façon à un émirat qui a aussi une autre grande préoccupation.

La face visible du PSG, touchée

Neymar et Al Khelaifi, le jour de leur présentation.

L’image du président Nasser Al-Khelaifi est brisée après avoir été impliquée dans divers cas de corruption à causes ouvertes dans divers pays européens en raison d’irrégularités dans la vente des droits de télévision et dans l’achat d’événements sportifs. Le leader, sans aller plus loin, fait don d’un million d’euros à la FIFA le mois dernier pour éviter un procès avec l’organisme le plus important du football mondial.

Avec cette situation, il ne serait pas surprenant que le vrai chef d’Al-Khelaifi, Cheikh Tamim bin Hamad Al Zani, Je peux penser à un hypothétique retrait de fonds du PSG si les choses continuent si compliquées. L’État du Qatar consacre une grande partie de son budget à la Coupe du monde 2022 et, bien qu’ayant traditionnellement de l’argent pour la punition, ce nouveau scénario oblige les pétrodollars à prendre soin d’eux plus que d’habitude.