Le coronavirus s’allie à Marc Márquez

Marc Márquez a de la chance. Lorsque le GP du Qatar a été suspendu et celui de Thaïlande a été reporté pour le coronavirus, le feu de circulation MotoGP s’allumera le 5 avril sur le territoire de Márquez. Le GP des Amériques est l’un des meilleurs attribués à l’espagnol, car jusqu’à l’année dernière, il avait ajouté des victoires complètes (six sur six); tandis qu’au Qatar, il souffre toujours. De plus, la Honda 2020 était encore quelque peu éloignée de la Yamaha, qui est la moto la plus rapide.

Cette situation causée par Covid-19 leur permet d’avoir encore un mois de préparation pour terminer le réglage de la nouvelle moto. Lors de la dernière session des tests au Qatar Maverick Viñales a été le plus rapide avec Márquez à près de trois secondes, malgré la signature de son meilleur tour. Après eux, le champion a affirmé qu’ils avaient enfin “trouvé le chemin” mais qu’ils ne devaient pas encore lutter pour la victoire.

Le positif pour Márquez et son équipe est qu’en plus de gagner du temps, ils commenceront la saison dans des circuits très bons en espagnol: Las Américas, Termas de Río Hondo (Argentine), Jerez et l’autodrome Bugatti (France). En fait, la saison dernière, il a gagné en tout, mais la première qui a chuté lorsqu’il a mené la course et n’a pas pu garder son plein de victoires au Texas.

Aujourd’hui, ils sont encore loin de la Yamaha et déjà il n’y a plus de tests officiels avant le début de la saison Le 5 avril, cependant, ce n’est pas la même chose de commencer dans un circuit où ils souffrent toujours que dans un circuit où ils gagnent toujours. Pendant ce temps, dans la boîte Repsol Honda, ils travaillent au mauvais moment pour frapper la clé et couper ces presque trois secondes d’intervalle avec la Yamaha.

Objectif égal à Rossi

Cette année, le calendrier MotoGP proposera une course de moins, une qui n’était pas bonne à Márquez, le GP du Qatar. Il pourrait y en avoir deux s’ils finissent par suspendre la Thaïlande, même si pour l’instant ils l’ont reportée et cherchent une place dans la dernière étape de la saison. La vérité est que cela profite au champion actuel dans l’année où cherchera à égaler les sept championnats de Valentino Rossi, quelque chose qui semblait impossible lorsque l’Italien a réussi.

Le pilote Repsol Honda veut continuer à écrire l’histoire en MotoGP. Cette pause inattendue vous permettra de finir de récupérer votre épaule pour vous rendre au Texas dans les meilleures conditions physiques. Il n’y a pas d’autre idée en tête que de gagner à Las Américas et pour cela, il doit terminer le réglage de la nouvelle moto ce mois-ci.