Le coronavirus se propage aux joueurs de Bundesliga et d’Italie

Le coronavirus se fait déjà sentir dans le monde du football de haut niveau. En Espagne, il n’y a pas encore eu de cas de footballeurs professionnels infectés, mais cela s’est produit en Italie et en Allemagne. En Serie A et en Bundesliga, il y a déjà deux cas, et tout indique qu’il pourrait bientôt y avoir de nouveaux points positifs pour Covid-19 parmi ses coéquipiers. Les deux derniers cas confirmés sont ceux de Jannes Horn, joueur de Hanovre 96, et Manolo Gabbiadini, de Sampdoria.

Le premier est allemand et âgé de 23 ans.. Ceci est le deuxième footballeur de la Hanovre 96 qui a été testé positif pour le coronavirus, car des heures auparavant, on savait que son partenaire Timo Hübers il a également été infecté par le virus. Étant le deuxième cas dans cette équipe, il n’est donc pas exclu qu’il puisse y en avoir plus dans les heures à venir dans les membres de cette garde-robe.

Rugani a été le premier en Italie

D’un autre côté, Manolo Gabbiadini est le deuxième joueur de Serie A test positif pour Covid-19. Dans son cas c’est le premier de la Sampdoria, club auquel il appartient. Le premier joueur dont la contagion a été confirmée a été Rugani, défenseur du défenseur central de la Juventus, donc tous ses collègues sont mis en quarantaine par mesure de précaution, en plus de Inter Milan, le rival du week-end dernier. Au rythme où les cas augmentent en Italie, il est normal qu’ils continuent à apparaître plus positifs dans tous les domaines, tant dans le football que dans d’autres sports et secteurs.

En Espagne, les points positifs ne sont pas encore connus dans le football professionnel, ni en première ni en deuxième, mais toutes les compétitions ont été suspendues et le Real Madrid est également en quarantaine en raison de la confirmation d’un cas dans l’équipe de basket-ball, qui partage des espaces communs avec l’équipe de football de Valdebebas.