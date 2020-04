Le couteau Herrera rejoint les efforts altruistes

Karla Torrijos

Journal La Jornada

Mardi 21 avril 2020, p. a11

Motivé par la situation très grave dans le pays aujourd’hui, causée par l’épidémie de Covid-19, ainsi que par la mort récente de son père, l’ancien footballeur Efraín Cuchillo Herrera a fait don d’un trophée pour le vendre aux enchères et ainsi obtenir des ressources avec le afin d’aider les personnes touchées par la pandémie.

L’ancien membre de l’Amérique, Necaxa, Pachuca et Atlas, entre autres, a indiqué qu’il avait décidé de rejoindre le travail d’altruisme que diverses personnes ont fait ces dernières semaines grâce à un amateur, Mario Ortega, parce que j’ai vu qu’il avait vendu aux enchères un maillot de football Autographié par plusieurs anciens joueurs et l’appel a été très réussi; qui m’a inspiré. Je l’ai donc contacté et il m’a aidé à tout organiser.

Avec la reconnaissance sous la forme d’un ballon d’or que Necaxa lui a accordé en 2018, le Couteau a pu lever 5000 pesos. De plus, d’autres personnes se sont jointes à la cause et ont donné plus de ressources. Au total, 7 mille 400 pesos ont été collectés et 70 garde-manger ont été achetés, plus cinq autres que l’organisateur de la vente aux enchères a remis, qui ont été livrés dans des quartiers situés sur les rives de Cuernavaca, a-t-il expliqué.

«Je sais que ce n’est pas beaucoup, mais je l’ai fait du fond du cœur, sans profit, je ne suis pas comme Rubén Púas Olivares ou Carlos Cañas Zárate, qui ont vendu ou mis en gage leurs ceintures de champion à Tepito; J’ai donné la reconnaissance sans rien recevoir en retour, juste pour avoir aidé ces gens qui éprouvent actuellement des difficultés. Je sais que mon père serait fier de moi et de Necaxa aussi “, a-t-il déclaré.

En revanche, l’ancienne défense a regretté la décision de la Liga Mx et de la Fédération mexicaine de football de supprimer la promotion et la relégation; cependant, il considérait que quelque chose de bon pouvait en résulter. S’ils l’ont fait c’est pour une raison, ils sont les seuls à connaître les vraies raisons, mais j’espère que c’était pour le bien de notre sport.

