Le Covid n’arrête pas l’entraînement des nageurs Héctor Ruvalcaba

▲ Héctor, avec ses frères Mariana et Fernando, a installé une piscine et un gymnase rudimentaires dans leur maison pour continuer à pratiquer.Photo gracieuseté du nageur

Avril de la rivière

Journal La Jornada

Mercredi 22 avril 2020, p. a12

Le nageur Héctor Ruvalcaba, qui est en mesure de se qualifier pour les Jeux Olympiques, et ses frères Mariana et Fernando, ont réussi à continuer l’entraînement. Les trois étudiants membres des équipes de l’Université américaine UIW de San Antonio, ont décidé de déménager à Tijuana pour faire face à la pandémie dans la maison de leurs parents, où ils ont installé une piscine montable, placé des jarretières pour simuler les progrès dans l’eau et permis une salle de gym rudimentaire.

La vérité est que la contingence nous a touchés au début, parce que nous avons dû changer tout le mode de vie; Il nous a été difficile d’adapter la préparation que nous prenions, ainsi que de changer la routine quotidienne, a expliqué Héctor, qui a pris la sixième place au 200 mètres papillon, son principal test, aux Jeux panaméricains de Lima 2019, où il était double médaillé de bronze dans le relais libre de 100 et 200 mètres.

Il y a deux semaines, nous avons acheté une piscine, nous l’avons installée dans notre jardin et c’est un peu différent, mais c’est le mieux que nous puissions faire dans ces circonstances. Nous avons également construit un gymnase avec des poids en béton et d’autres matériaux que nous avions à notre disposition, a déclaré le nageur lors d’un entretien téléphonique.

L’idée, dit-il, a été prise par un nageur de classe mondiale, tout comme certains de ses coéquipiers aux États-Unis, tous conseillés par l’entraîneur-chef de leur université, Phillip Davis.

Héctor, 22 ans, étudiant en génie mécanique, est l’aîné des frères: Mariana, 20 ans, est diplômée en art et design, tandis que la plus jeune, Fernando, est mécatronique. Tous les trois suivent des cours en ligne et maintiennent également la discipline de l’entraînement sportif qu’ils pratiquent depuis l’enfance.

Héctor, des trois frères qui a le plus d’expérience et en termes réels le seul à pouvoir se qualifier, fait partie des athlètes qui bénéficient du fait que les JO de Tokyo 2020 sont reportés à 2021.

Le but était de me qualifier cette année, mais maintenant j’ai un peu plus de confiance, car cela me donne une année supplémentaire de préparation. Dans mes critères de test, j’ai trois possibilités pour me qualifier en 200 papillon, où la meilleure opportunité existe; J’ai actuellement la note B (1: 59,13 minutes), mais cela ne garantit pas 100% de la passe à Tokyo, donc je recherche la passe garantie avec la marque A (1: 56,48), a-t-il expliqué.

Pour participer à l’événement olympique de cette année, Ruvalcaba avait des options dans deux compétitions aux États-Unis, en mai et juin, qui, comme dans d’autres sports, ont été annulées.

Il n’y a toujours aucun moyen de savoir comment et quand la sélective reprendra, mais le nageur est confiant qu’il pourra suivre et arriver bien préparé.

La natation mexicaine s’est améliorée ces dernières années, je m’en réjouis; Des médailles historiques ont été obtenues aux Jeux panaméricains et je pense que tout peut être mieux, a déclaré Ruvalcaba.

