Le crack de Joan Peñarroya contre une équipe qui voulait profiter de Covid-19

Le coronavirus a permis à certaines équipes d’en profiter à leur avantage. Cela a été dénoncé par l’entraîneur de San Pablo Burgos en huitièmes de finale de la Ligue des champions de basket-ball. Le Dinamo Sassari, son rival, a menacé de ne pas apparaître dans le match s’il ne jouait pas à huis clos dans l’un des terrains les plus chauds d’Europe. Enfin, le gouvernement a décrété que la réunion se déroulerait à huis clos, mais l’attitude de ne pas apparaître au parti n’a pas plu et rien à un Joan Peñarroya qui l’a plus tard dénoncé. L’entraîneur de Burgos s’est plaint que la semaine avant leur voyage en Italie, il a joué avec le public et qu’il ne s’est absolument rien passé.