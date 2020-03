Le crack de Lucas Pérez contre Thèbes dans son propre tournoi FIFA

Le tournoi FIFA organisé par Ibai Llanos et DJ Mario a eu un moment gênant. Lucas Perez, L’attaquant vedette d’Alavés et participant, a critiqué le président de la Liga Javier Tebas pour son idée de jouer à des jeux toutes les 48 heures pour terminer le championnat de toute façon. Il est toujours curieux que ce championnat soit parrainé et soutenu par l’organisme dirigé par le président navarrais.

Eh bien, ce que nous pouvons faire, c’est jouer toutes les 24 heures. On ne dort pas et c’est tout », a-t-il dit par dérision lorsqu’il a parlé de cette possibilité avec les commentateurs de l’événement, qui étaient hors-jeu pour sa réponse sèche.

La loi permet à Thèbes d’avoir des matchs toutes les 48 heures et cette petite lettre est prête à être appliquée par le président de la Ligue au détriment de la santé de certains footballeurs qui semblent ne pas bien prendre cette mesure. Sans surprise, Lucas Pérez a l’habitude de faire une pause de près d’une semaine entre les matchs et les matchs de compétition nationale en ne participant pas aux tournois internationaux.

Thèbes ne gère pas bien la crise des coronavirus. Le président de la Ligue a résisté à reporter la compétition jusqu’à ce que la situation soit irréparable et maintenant il a des footballeurs en guerre avec l’idée de jouer oui ou oui au prix du respect de leurs contrats de télévision.