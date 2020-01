Le cycle éternel des chefs fandom a été brisé

J’ai 15 ans et les Chiefs de Kansas City ont été terribles toute ma vie. Ayant grandi à Wichita, dans le Kansas, j’avais entendu parler du passé glorieux de l’équipe dans l’AFL, la ligue fondée par le propriétaire des chefs Lamar Hunt. La ligue est née en 1960 et la franchise de Hunt a joué en tant que Texans de Dallas pendant trois saisons, remportant le championnat AFL en 1962 avant de déménager à Kansas City et de continuer à trouver le succès. Les Chiefs ont joué (et perdu) le tout premier Super Bowl en 1967, et trois ans plus tard, il a remporté le Super Bowl IV, juste après qu’il ne soit plus connu sous le nom de match de championnat du monde AFL-NFL. Les deux ligues ont officiellement fusionné après cela, cependant, et les Chiefs n’avaient plus remporté de titre depuis. Ils ont perdu un match éliminatoire en double prolongation le jour de Noël 1971 – toujours le plus long match de la NFL jamais joué – et au cours des 18 années suivantes, il avait joué (et perdu) un seul match d’après-saison. J’ai donc fait ce que font la plupart des adolescents face à une équipe sportive locale qui ne gagne pas: je l’ai ignoré. Je me suis plutôt tourné vers les Royals, car maintenant il y avait une franchise avec un long héritage de succès.

Mais en 1990, les chefs ne sont pas terribles. Ils ont un nouvel entraîneur-chef, Marty Schottenheimer, et une nouvelle identité, bâtie sur de solides défenseurs dans Derrick Thomas et Neil Smith, un contre-offensif de Christian Okoye et un quart-homme ouvrier qui reste en lui-même dans Steve DeBerg. Certains noms changeront, mais c’est la formule de base que les chefs utiliseront tout au long de la décennie. Et cette équipe est bonne – assez bonne pour que mon frère Roukan et moi devenions des fans dévoués à la fin de la saison. Les Chiefs ont une fiche de 11-5, se qualifient pour les séries éliminatoires et prennent une avance de 16-3 sur Dan Marino et les Dolphins de Miami dans la ronde des jokers. Mais les Dolphins ont Dan Marino. Il lance deux touchés au quatrième quart et les Chiefs ratent un long panier à la fin, s’inclinant 17-16. Je suis déçu, mais aussi accro. Ces crochets ne m’ont pas encore quitté.

J’ai 16 ans et les Chiefs de 1991 ont un dossier de 10-6 et sont de retour en séries éliminatoires. Cette fois, ils accueillent les Raiders archivivaux dans la ronde des jokers, et remportent un match 10-6 que MartyBall a distillé dans sa forme la plus pure: les deux équipes se combinent pour seulement 229 verges par la passe. Je ne peux pas dire que c’est ma forme préférée de football – l’analyste en moi est déjà convaincu qu’une attaque de dépassement agressive est le moyen le plus efficace de marquer des points – mais pour citer Walter Sobchak, au moins c’est une philosophie. Les Buffalo Bills détruisent les Chiefs 37-14 la semaine suivante, mais la saison semble néanmoins être un progrès.

J’ai 17 ans et les chefs de 1992 ont encore 10-6. Ils ont remplacé le vétéran manager de jeu DeBerg par le vétéran manager de jeu Dave Krieg, et leur attaque se tait lors des éliminatoires, un blanchiment 17-0 à San Diego. Tout mantra du dimanche donné semble entrer en collision avec la nécessité de marquer des points pour gagner un match éliminatoire. J’ai l’impression que les chefs doivent faire preuve d’un sentiment d’urgence.

J’ai 18 ans, je suis collégial et les chefs de 1993 ont montré un sentiment d’urgence. Ils ont échangé un choix de première ronde pour acquérir le plus grand manager de jeu vétéran de tous: Joe Montana, qui a 37 ans et a raté la plupart des deux dernières saisons avec blessure, mais est toujours, maintenant et toujours, Joe Cool . Il est tout ce que nous aurions pu attendre. Les Chiefs ont une fiche de 11-5, remportent l’AFC West et organisent un match avec joker contre les Steelers de Pittsburgh. Je regarde depuis mon appartement du sous-sol sur un téléviseur de 24 pouces alors que les Chiefs traînent tard, jusqu’à ce que Montana égalise le jeu en trouvant Tim Barnett dans la zone des buts sur un quatrième but avec la saison en suspens. Les Chiefs l’emportent sur un panier de prolongation.

La semaine prochaine, je suis à Chicago pour un tournoi de baseball Strat-O-Matic, et convaincre mon partenaire de jouer à nos jeux dans ma chambre d’hôtel afin que je puisse regarder les Chiefs affronter les Oilers de Houston. Les Chiefs traînent 10-0 à la mi-temps et je panique. Mon adversaire me console. “De quoi vous inquiétez-vous?”, Demande-t-il. «Vous avez Joe Montana. Tout ira bien. »Montana lance trois touchés en seconde période et les Chiefs gagnent 28-20. Ce ne sera pas la dernière fois qu’une équipe de Kansas City reviendra de façon dramatique contre une équipe de Houston.

Les Chiefs sont dans le match de championnat de l’AFC pour la première fois de ma vie, sur la route contre les Bills, qui ont remporté chacun des trois derniers titres de conférence. Je suis sur un voyage de ski parrainé par un collège au Vermont, et je quitte les pistes tôt pour le bar des sports local, passe une commande d’ailes de buffle illimitées et m’assois pour regarder le match. Le Montana est assommé par une commotion cérébrale, Thurman Thomas court sur 186 mètres et les Bills mettent les Chiefs en déroute 30-13. C’est une déception, mais le fait d’avoir 18 ans, c’est que ni le jeu ni les 60 ailes que j’ai logées ne me font de brûlures d’estomac. J’ai toute ma vie d’adulte devant moi, et j’ai l’impression que les chefs commencent quelque chose.

Il s’avère qu’ils commencent quelque chose: une séquence de défaites éliminatoires qui s’étalera sur huit matchs – la plus longue de l’histoire de la NFL à ce moment-là – et 22 ans.

Joe Montana





Joseph Patronite / .

J’ai 19 ans et les chefs ont pris du recul. L’équipe de 1994 a une fiche de 9-7 pour décrocher une place dans le match contre les Dolphins. Montana a 38 ans et montre son âge; Marino a 33 ans et est à son apogée. Les Dolphins gagnent en partant, 27-17.

J’ai 20 ans, je suis étudiant en première année de médecine et les chefs de 1995 sont mon seul refuge. L’école de médecine n’est pas pour les faibles de cœur, ni pour les faibles engagés, ni pour quiconque n’est pas disposé à mettre la plupart de son bonheur en attente pendant quatre ans. Mais une fois par semaine, les chefs sont mon exutoire de joie. Ils ont une fiche de 13-3, leur meilleur record depuis qu’ils ont remporté le Super Bowl IV. Le Montana a pris sa retraite, mais l’équipe a un nouveau quart-arrière 49ers rechapé nommé Steve Bono, et plus important encore, la meilleure défense de la NFL, une qui détient les adversaires à seulement 15 points par match. Les Chiefs ont un avantage au revoir et sur le terrain tout au long des séries éliminatoires, et leur premier adversaire est les Colts d’Indianapolis, qui ont terminé 9-7.

C’est la fin des vacances d’hiver, et mon frère me rend visite à Ann Arbor, Michigan, avant de retourner à l’université. Le 7 janvier 1996, nous nous asseyons dans mon appartement d’une chambre devant ce téléviseur de 24 pouces pour assister à une formalité. Au lieu de cela, nous sommes témoins d’une calamité. La défense des Chiefs détient Indianapolis à seulement 10 points, mais Kansas City ne peut pas déplacer le ballon, et quand il le fait, son botteur de but ne peut pas convertir. Lin Elliott — les années ont atténué la douleur d’écrire son nom, mais à peine — manque à 35 mètres. Il rate de 39 yards. Et sur le dernier jeu significatif du jeu, avec les Chiefs en baisse de 10-7, il rate de 42 yards. Nous sommes assis dans un silence stupéfait, incapables de bouger ou même de contempler ce qui vient de se passer. Le lendemain matin, je me traîne à la bibliothèque Taubman pour commencer un semestre froid et gris. Ma vie en tant que fan de sport est définitivement attachée à B.E. et A.E .: Avant Elliott, quand j’étais rempli de l’innocence naïve que les sports étaient joyeux et amusants, et après Elliott, quand je savais mieux.

J’ai 22 ans et au cours des deux années qui ont suivi le dernier match des séries éliminatoires des Chiefs, j’ai courtisé et épousé ma femme. Elle n’est absolument pas préparée à mes rituels du dimanche et à mon dévouement à cette équipe de football, d’autant plus que les Chiefs de 1997 sont formidables, peut-être même mieux que les Chiefs de 1995. Ils vont à nouveau 13-3, sécuriser le numéro de l’AFC. 1 tête de série à nouveau, et marquer plus de points (375 à 358) et permettre moins (232 à 241) que l’équipe de 1995. Au cours de la saison, ils ont battu les Broncos de Denver détestés lorsque le nouveau botteur Pete Stoyanovich perce un dernier but de 54 verges, donnant aux Chiefs un laissez-passer au premier tour et forçant les Broncos 12-4 à venir à Kansas City en tant que non. 4 graines. Ma nouvelle épouse me bannit dans la chambre pour regarder le match sur ce même putain de téléviseur 24 pouces.

Cette fois, il n’y a pas un seul bouc émissaire; il y a beaucoup de. Les arbitres, pour avoir appelé Tony Gonzalez hors limites sur une prise alors qu’il était clairement dedans. Les propriétaires de la ligue, pour avoir supprimé la rediffusion instantanée quelques années plus tôt afin que le jeu ne puisse pas être revu. Stoyanovich, cruellement, qui a cloué un panier pour seulement avoir un penalty pour retenue contre Kansas City, nécessitant une tentative répétée de 10 mètres en arrière, ce qui pue du côté gauche à la verticale. Schottenheimer, qui réclame une tentative de faux panier avec les Chiefs avec quatre points de retard; il est bourré, ce qui signifie que les chefs sont toujours en baisse de quatre dans les minutes décroissantes au lieu d’un seul. Le nouveau quart-arrière Elvis Grbac – vous ne le croirez jamais, mais il est aussi un ancien 49er – qui n’est pas à la hauteur de la tête de l’exercice de deux minutes, avec son entraînement final se terminant à 20 mètres de court.

John Elway et les Broncos gagnent 14-10. Trois semaines plus tard, ils remportent leur premier Super Bowl. Ils en gagnent un autre l’année suivante, garantissant l’héritage d’Elway en tant que l’un des meilleurs joueurs du jeu. Cette fois, la douleur de voir une équipe de chefs de calibre Super Bowl se laisser dépendre du destin est aggravée par le fait que nos plus grands rivaux nous utilisent comme levier pour les propulser dans une mini-dynastie.

J’ai 24 ans, au milieu de mon stage médical, trop occupé pour garder un œil sur les chefs autant que je le voudrais. Pourtant, ils entrent dans la dernière semaine de la saison régulière 1999 9-6 et n’ont besoin que d’une victoire à domicile contre les Raiders – une équipe qu’ils avaient battue à domicile 11 fois de suite – pour décrocher une place en séries éliminatoires. Je me dirige vers les Champps locaux et je roule lentement mon repas afin de pouvoir regarder tout le match sans le son. Les Chiefs prennent une avance de 17-0 mais accusent un retard de 28-24 à la mi-temps. Le match est à égalité 38-38 lorsque Stoyanovich s’installe pour un field goal alors que le temps se termine pour gagner le match. Il manque. Jon Baker envoie ensuite le coup d’envoi des prolongations hors des limites, établissant un but facile pour les Raiders pour terminer la saison. Ce n’est pas la partie qui me hante. La partie qui me hante survient trois semaines plus tard, lorsque Derrick Thomas – qui se rend à l’aéroport pour regarder les Rams en séries éliminatoires parce qu’il n’a pas son propre match éliminatoire – tourne sur une route glacée, frappe la médiane, et retourne plusieurs fois. Il ne porte pas sa ceinture de sécurité et est jeté de la voiture. La blessure à la moelle épinière met fin à la carrière du plus grand joueur défensif des Chiefs en un instant. Quelques semaines plus tard, il meurt d’un caillot de sang massif.

J’ai 28 ans, je me suis installé dans la banlieue de Chicago pour de bon, nouvellement formé à la fois comme dermatologue certifié et comme père, et les Chiefs de 2003 sont de retour dans les séries éliminatoires pour la première fois en six ans. Ils ont maintenant une nouvelle identité; la défense suffocante de MartyBall a été remplacée par l’attaque de haut vol de l’entraîneur-chef Dick Vermeil, et les Chiefs marquent un record de franchise de 484 points. Priest Holmes se précipite pour 27 touchés pour établir le record de la NFL en une seule saison; Gonzalez est à son apogée; Dante Hall est le X-Factor; et Trent Green, flanqué de la meilleure ligne offensive que j’ai jamais vue, est l’un des quarts les plus productifs du jeu. Cependant, aucun de ces gars ne joue en défense. Les Chiefs repassent 13-3, obtiennent à nouveau un laissez-passer au premier tour et affrontent à nouveau les Colts. Seuls ceux-ci ne sont pas les courageux 9-7 et dirigés par Jim Harbaugh Colts. Ce sont les Peyton Manning Colts, et Peyton Manning est terrifiant même lorsque votre défense est bonne. La défense des chefs n’est pas bonne. Les Chiefs ne jouent pas pendant toute la partie, mais les Colts non plus. La différence est que Holmes tâtonne à la fin d’une longue course, et le nouveau botteur des Chiefs – le légendaire Morten Andersen – rate un panier facile simplement parce que. Indy gagne 38-31. Le coordinateur défensif Greg Robinson est relâché deux jours après le match. C’est trop tard.

Trois fois en neuf ans, les Chiefs ont une fiche de 13-3 et méritent un laissez-passer au premier tour, n’ayant besoin que d’une seule victoire en séries éliminatoires à domicile pour passer au match pour le titre de l’AFC. Au cours de ces trois années — 1995, 1997 et 2003 — les Chiefs ont une fiche de 24-0 à domicile en saison régulière et de 0-3 à domicile en séries éliminatoires.

Lorsque vous poursuivez une carrière de médecin, vous vous portez essentiellement volontaire pour sacrifier la totalité de votre vingtaine. Au moins, j’ai accepté cela. Je n’ai pas accepté de passer mes 20 ans sans voir mon équipe préférée gagner un seul match éliminatoire, en baseball ou en football.

Tony Gonzalez





Albert Dickson / Nouvelles sportives via .

J’ai 31 ans, père de deux filles, propriétaire d’une maison et propriétaire d’une petite entreprise, et les Chiefs de 2006 se sont faufilés dans les séries éliminatoires. Ils se dirigent vers le dernier jour de la saison régulière avec un seul chemin vers la ronde des jokers: ils doivent battre les Jaguars; les Steelers doivent battre les Bengals; les Patriots (qui ont déjà bloqué leur tête de série) doivent battre les Titans; et les 49ers doivent battre les Broncos. Et trois de ces quatre victoires doivent venir sur la route. Incroyablement, les Chiefs ont parfaitement frappé l’exacta, et cela en dit long sur la situation critique du fandom sportif de Kansas City qu’une équipe de 9-7 pénètre dans le numéro de l’AFC. 6 graine était le jour sportif le plus heureux de ma vie à ce point. Le week-end prochain, je regarde de chez moi les Chiefs affronter les Colts encore une fois, un décalage tout aussi déséquilibré que le match que les Chiefs ont perdu 11 ans plus tôt. Cette fois, il n’y a pas de bouleversement. Les Colts dépêchent les Chiefs avec une efficacité discrète, 23-8.

J’ai 35 ans, père de trois filles, complètement chauve et installé dans la vie domestique, et les Chiefs de 2010 font les séries éliminatoires, mais sans réel enthousiasme. L’arrivée miraculeuse en séries éliminatoires de la première saison de l’entraîneur-chef Herm Edwards a été suivie d’une campagne 4-12, le pire record des Chiefs depuis que je suis devenu fan, suivi d’un effort encore pire de 2-14. Le propriétaire Clark Hunt a fait appel à Scott Pioli, l’un des prétendus architectes de l’excellence des Patriots, pour renverser la vapeur, et le nouveau directeur général avait troqué contre l’ancien quart-arrière de la Nouvelle-Angleterre Matt Cassel pour aider les Chiefs 2010 à passer de 10 à 6. et gagnez l’AFC Ouest. À ce jour, j’ai convaincu mon frère – lui-même médecin à ce stade – de déménager à Chicago, et nous regardons le match contre les Ravens de Baltimore dans le home cinéma de sa nouvelle maison. Le porteur de ballon Jamaal Charles se détache pour un touché de 41 verges au premier quart pour donner aux Chiefs une avance de 7-3, mais les Ravens marquent les 27 points restants du match, Cassel ne lançant que 70 verges et trois interceptions.

J’ai 38 ans, père de quatre filles, je regarde ma jeunesse disparaître, et les Chiefs 2013 sont un ravissant retour à la normale. L’ère Pioli s’est écrasée et a brûlé avec la saison 2012, une atrocité de 2-14 qui a marqué la seule fois où je me suis ouvertement enracinée contre les Chiefs pour que Hunt puisse enfin nettoyer la maison. Il le fait et remet les clés à Andy Reid, qui semble être une location parfaite en ce moment et qui ne fait que mieux avec le temps. Compte tenu de l’énormité du nettoyage devant lui, il aurait été compréhensible que Reid ait mis un an ou deux à ramener les Chiefs à la médiocrité. Mais avec le nouveau quart-arrière Alex Smith – qui, oui, a été acquis des 49ers – et un calendrier souple, les Chiefs commencent 9-0 en route vers un record de 11-5 et une place de choix.

Je visite mes beaux-parents en Floride lorsque les Chiefs affrontent les Colts pour la quatrième fois lors de leurs six derniers matchs éliminatoires. Les Chiefs ont pris une avance de 38-10 peu de temps après la mi-temps, et Smith — Alex Smith! —Est un équipage de naufrage, jetant 378 verges avec quatre touchés et ajoutant 57 verges au sol. Mais Jamaal Charles descend avec une commotion cérébrale sur le coup d’envoi de Kansas City, qui met fin à sa soirée. Les Colts comblent l’écart à moins de 10 points d’ici la fin du troisième trimestre. Et puis, avec moins de 11 minutes à jouer, les Colts défensant Donald Brown échouent sur un deuxième but … et Andrew Luck est en quelque sorte là non seulement pour ramasser le ballon, mais aussi pour le lancer pour un touché. Les Chiefs mènent toujours par trois, mais la fin semble préétablie. J’avais vu ce film trop de fois pour ne pas savoir comment ça se terminait. La chance lance un touché de 64 verges à T.Y. Hilton avec 4:29 à jouer pour donner aux Colts une avance de 45-44. Smith mène les Chiefs sur le terrain dans les minutes décroissantes, mais l’entraînement cale à la ligne des 43 verges des Colts avant un roulement sur les downs. Il s’agit du deuxième effondrement des séries éliminatoires dans l’histoire de la NFL.

Certains appellent toujours cela la pire défaite en séries éliminatoires de l’histoire des Chiefs, mais je ne la classerais même pas parmi les trois premiers. Lorsque vous les avez vécus par ordre chronologique, vous avez été conditionné à vous attendre au pire. J’ai bien dormi cette nuit-là. Je pensais que nous aurions de toute façon perdu la semaine prochaine.

Alex Smith





Rob Carr / .

J’ai 40 ans, je fonce tête baissée vers l’âge mûr, et les Chiefs de 2015 sont de retour dans les séries éliminatoires derrière Reid et Smith. Ils ont une fiche de 11-5 et une équipe joker, et ils jouent à Houston, la même ville dans laquelle la franchise a remporté un match éliminatoire pour la dernière fois 22 ans plus tôt. J’observe depuis le cinéma maison de mon frère que les Chiefs gagnent non seulement, mais rendent la victoire plus facile, étouffant le quart-arrière Brian Hoyer et les Texans dans un triomphe de 30-0. C’est presque suffisant pour vous faire penser qu’une nouvelle ère du football a commencé à Kansas City. Mais la semaine prochaine, nous regardons au même endroit que les Chiefs se rendre en Nouvelle-Angleterre et perdre 27-20 après avoir donné une démonstration aussi crédible que possible.

J’ai 41 ans, assez vieux pour que le cercle de la vie ait maintenant terminé une orbite complète et mes filles sont enracinées pour les chefs avec moi, et les chefs de 2016 sont de retour. Ils ont une fiche de 12-4, remportant l’AFC West pour la troisième fois seulement ce siècle et remportant un laissez-passer au premier tour. Dans la ronde divisionnaire, ils accueillent les Steelers, et je regarde depuis l’appartement de mes parents en Floride alors que les Chiefs gardent les Steelers hors de la zone des buts pendant tout le match. Mais Pittsburgh marque six buts sur le terrain, et les Chiefs ont une fiche de 18-10 avec moins de trois minutes à jouer lorsqu’ils marquent un touché et se préparent pour une conversion pivot de deux points. La passe de Smith est terminée et le jeu semble à égalité, mais un appel de maintien offensif recule le ballon de 10 mètres, un brise-balle lorsque vous avez une chance de marquer et 12 mètres pour aller. Smith ne peut plus retrouver la zone des buts et les Chiefs perdent 18-16.

J’ai 42 ans et je touche à ma fin. Les Chiefs 2017 ont une fiche de 10-6 et remportent l’AFC West pour la deuxième année consécutive. Ils accueillent les Titans du Tennessee dans la ronde des jokers, donc c’est de retour chez mon frère pour regarder les Chiefs prendre les devants 21-3 à la mi-temps. (Les Titans marquent ces trois points seulement après que les arbitres appellent inexplicablement le quart-arrière Marcus Mariota par progression vers l’avant quand il est mis à sac par Derrick Johnson, renversant un échappé évident.) Sur le lecteur d’ouverture de la seconde moitié, les Titans ont le ballon sur un troisième but lorsque Mariota se bouscule, lance une passe qui est battue par la défense de Kansas City, puis voit le ballon ricocher parfaitement entre ses mains. Mariota plonge pour le pylône pour marquer un touché. Les Chiefs mènent toujours 21-10, mais il n’y a pas de fan des Chiefs vivant qui soit optimiste quant à la fin du match. Effectivement, deux touchés plus tard, les Titans sont en avance 22-21. Smith fait vaillamment marcher les Chiefs sur le terrain dans les dernières minutes, mais le lecteur cale sur la ligne des 44 yards des Titans. Seulement deux fois dans l’histoire de la franchise, les Chiefs avaient perdu un match qu’ils avaient mené avec plus de 18 points; incroyablement, l’un d’eux était leur match éliminatoire contre les Colts quatre ans plus tôt seulement.

Cet après-midi, nous avons vu le fils de mon frère, Adam, âgé de 6 ans, qui avait été endoctriné dans ce culte par son père et était aussi passionné par les chefs que nous deux. Dans les moments décroissants du match, alors qu’il devenait clair qu’un retour des Chiefs à la dernière minute ne se produisait pas, Adam vomit partout sur le tapis. Les chefs avaient déjà détruit mon frère et moi. Maintenant, les salauds venaient pour nos enfants.

Si c’est le plus sombre avant l’aube, eh bien, c’était le plus sombre que ce soit pour moi. En me levant pour partir, j’ai lancé un ultimatum à mon frère. “Vous feriez mieux d’avoir raison au sujet de Patrick Mahomes”, ai-je dit, faisant référence au quart-arrière recrue dont mon frère était tombé amoureux avant le repêchage, “car pour l’instant il est la seule chose qui m’empêche de renoncer entièrement aux Chiefs.”

Il s’avère qu’il avait raison. Et je n’ai jamais dû abandonner les chefs.

Fan des chefs





Scott Winters / Icon Sportswire via .

J’ai 43 ans et je tourne une nouvelle feuille. Patrick Mahomes est une comète, la télévision à ne pas manquer tous les dimanches et le joueur par excellence de la NFL. Les Chiefs 2018 passent 12-4 et gagnent le numéro AFC. 1 tête de série pour la première fois en 21 ans, et naturellement cela signifie qu’ils peuvent accueillir les Colts dans le tour de division. Je regarde de chez moi, alors que mon frère choisit de s’envoler pour Kansas City et d’amener Adam à leur premier match éliminatoire ensemble. Un quart de siècle de démons ne prouve rien pour le quart-arrière promis. Les Chiefs courent vers un départ de 17-0 et ne mènent jamais par moins de 10 points le reste du chemin. Pour changer, c’est l’autre équipe qui manque le tir au panier, alors qu’Adam Vinatieri – le plus grand botteur de l’histoire du football – bat un 23-yards avant la mi-temps.

La semaine prochaine est le match de championnat AFC, le premier organisé à Kansas City en près de 50 ans. Chaque fan des Chiefs que je connais est invité à regarder chez mon frère. Les Patriots de Bill Belichick détiennent Mahomes sans but en première mi-temps, mais Mahomes explose pour trois passes de touché après la pause. Lorsque Damien Williams se retrouve dans la zone des buts avec 2:03 à faire, les Chiefs avancent 28-24. Avec 61 secondes restantes, la passe de Tom Brady dévie des mains de Rob Gronkowski et entre dans les bras en attente du cornerback Charvarius Ward, et pendant cinq glorieuses secondes, la salle éclate parce que les Chiefs se rendent au Super Bowl. Et puis nous voyons le drapeau. Dee Ford est hors jeu. La Nouvelle-Angleterre en a toujours la possession. Donné une autre chance, les Pats marquent le touché aller de l’avant deux jeux plus tard. Mahomes déplace les Chiefs de 48 verges sur deux jeux pour établir le but égalisateur. Mais les Patriots remportent le tirage au sort des heures supplémentaires, Mahomes ne touche plus jamais le ballon et Rex Burkhead court pour le touché de fin de match.

Au lendemain du jeu, cependant, comme nous disons au revoir, il y a une ambiance différente dans l’air. Le message est de recommencer l’année prochaine, et par «ceci», nous entendons «regarder les Chiefs jouer dans le match de championnat de l’AFC». Mahomes a tout changé. Mahomes était la pièce manquante. Les Chiefs ont eu de grands entraîneurs avant et de grandes équipes auparavant, mais ils n’ont jamais eu un excellent quart-arrière à son apogée. Maintenant ils le font. Maintenant, tout semble possible.

Patrick Mahomes





Peter G. Aiken / .

J’ai 44 ans et je suis reconnaissante pour le voyage. Je suis reconnaissant que Mahomes marche simplement par ses propres moyens, que sa saison ne se soit pas terminée avec une rotule disloquée terrifiante à Denver lors de la semaine 7. Les Chiefs 2019 sont à nouveau 12-4, et après avoir longtemps semblé destinés à un non. 3 graines et une date dans le tour de joker, ils se déplacent dans le no. 2 place après que les Dolphins aient provoqué un bouleversement choquant des Patriots lors de la semaine 17. Soudain, ce sont les Chiefs qui obtiennent le laissez-passer et un match à domicile en ronde de division; ce sont les Patriots qui doivent accueillir les Titans renaissants.

Je regarde le match de division depuis mon bureau à domicile, trop nerveux pour être avec mon frère et son fils obsédé par les Chiefs, maintenant âgé de 8 ans. Les Titans ont battu les Patriots, et la nuit avant que les Chiefs n’accueillent les Texans, les Titans ont également contrarié les Ravens, ce qui signifie que les Chiefs n’ont besoin que d’une victoire pour accueillir le championnat de la conférence pour la deuxième année consécutive. Tout est parfaitement configuré pour les chefs, et c’est généralement lorsqu’ils trouvent un moyen de tout gâcher. Et, mon garçon, ont-ils jamais foiré.

Sauf que les chefs introduisent une nouvelle ride: ils bousillent les choses dès le départ. La couverture soufflée donne aux Texans un touché facile; 7-0. Les chefs ont leur botté de dégagement bloqué; 14-0. Les chefs échappent un retour de botté de dégagement; c’est 21-0 avant la fin du premier quart, et les receveurs de Kansas City ont déjà perdu quatre passes. Les Texans roulent sur le terrain pour commencer le deuxième trimestre, le stade Arrowhead est inondé de huées, et les seuls mots que je peux former lorsque ma femme demande ce qui s’est passé, c’est de dire que je viens d’assister aux pires 40 minutes de mon vie sportive.

Ce qui suit n’est peut-être pas les 40 meilleures minutes de ma vie sportive, mais uniquement parce que j’étais assis dans la même pièce quatre ans et trois mois plus tôt lorsque les Royals de Kansas City ont organisé l’un des retours les plus improbables de l’histoire du baseball contre les Astros de Houston, marquant cinq points en huitième manche après avoir perdu 6-2 et à seulement six retraits de l’élimination, et remporté 9-6 en route vers leur premier titre des World Series en 30 ans. Cette fois, je m’assois – et je rythme, saute et parfois crie – alors que les Chiefs effacent un déficit de 24 points en moins de 11 minutes de jeu.

Mahomes lance quatre touchés au cours du deuxième quart seulement, ce qui serait un événement historique s’il n’avait pas fait la même chose contre les Raiders lors de la semaine 2. (Aucun autre quart-arrière des Chiefs n’a jamais réussi quatre touchés en un quart.) Sécurité Daniel Sorensen fait le jeu de sa vie, reniflant un faux botté de dégagement sur un quatrième et un quatrième et terminant un tacle en champ libre pour empêcher à lui seul les Texans d’obtenir un premier essai, avant de forcer un échappé sur le prochain retour du coup d’envoi de Houston. Les Chiefs deviennent la première équipe de la NFL de l’histoire, de la saison régulière ou des séries éliminatoires, à mener à la mi-temps après avoir traîné de 24 points.

Mahomes est monté sur le ring avec une malédiction qui a duré toute une génération, a pris un faiseur de foin et a dit: est-ce le meilleur que vous ayez obtenu? Et au cours d’un après-midi, 30 ans de mauvais chefs juju ont été effacés. C’était comme si les Chiefs étaient ligotés par tous les fantômes des séries éliminatoires qu’ils avaient jamais rencontrés, et Mahomes les a simplement vaporisés avec un étonnant affichage aérien. Les Chiefs ont marqué un touché sur sept disques consécutifs. Ils ont gagné par 20 points.

Andy Reid, Jim Nantz et Patrick Mahomes





Scott Winters / Icon Sportswire via .

C’est le match de championnat de l’AFC, et je ne regarde pas depuis la maison de mon frère. Nous — mon frère, mon neveu et moi — sommes plutôt au Arrowhead Stadium. Nous nous sommes envolés pour Kansas City pour assister à l’histoire. Les Chiefs sont à un match du Super Bowl, et tout ce qu’ils ont à faire, c’est de battre les Titans, une belle équipe de football qui a néanmoins réussi 9-7 en saison régulière. Pendant qu’ils regardent depuis les tribunes, je m’assois dans la tribune de la presse, ce qui me permet de voir ce que j’espère être le jour où le Lamar Hunt Trophy sera finalement décerné à l’équipe que Lamar Hunt a fondée. Les Titans prennent une avance de 10-0 et je suis nerveux. Mais je ne suis pas aussi nerveux que je l’aurais été si les Chiefs n’étaient pas revenus de 24-0 la semaine précédente.

Une fois de plus, les Chiefs se sont ralliés, tirant de l’arrière 17-14 avec 23 secondes à jouer en première mi-temps. C’est à ce moment-là que je regarde Mahomes dériver vers la gauche, échapper à un plaqueur potentiel, donner à un deuxième défenseur une fausse tête, et marcher sur la pointe des pieds avant de tourner à l’intérieur. Il fait un mouvement de rotation sur la ligne des 5 mètres et passe au bulldozer dans la zone des buts. C’est un jeu instantanément emblématique, je sais qu’il restera à jamais parmi les souvenirs sportifs les plus indélébiles que j’expérimenterai en direct, et il donne aux Chiefs la tête avant la mi-temps.

Avec moins de huit minutes à faire, les Chiefs ont augmenté leur avance à 11 points, mais le résultat reste incertain. Kansas City fait face à un troisième et à un 6 de sa propre ligne de 40 mètres lorsque Mahomes se replie dans la poche et se bouscule à droite, et je remarque que Sammy Watkins gagne un pas sur son défenseur. Mahomes lance une bombe profonde parfaite qui frappe Watkins dans la foulée, et Watkins se promène dans la zone des buts. Comme c’est parfait que le poignard final arrive sur un lancer profond inutile au troisième but, un majeur géant de la philosophie offensive des Chiefs avant Mahomes. Seul ce quart-arrière aurait la conviction de faire ce lancer. Seul cet entraîneur-chef le laisserait faire.

Le stade éclate et des feux d’artifice se déclenchent. Une vague de confettis flotte près de la boîte de presse, et le vent l’attrape juste ainsi, et pendant un instant, il flotte là, directement devant mon visage. C’est comme une victoire. Cela ressemble à une catharsis. Les chefs vont au Super Bowl.

Je me tiens dans les vestiaires après le match, essayant de traiter ce que je viens de voir, essayant de déterminer si les joueurs comprennent la gravité de ce qu’ils viennent d’accomplir. Comment ont-ils pu? J’enracine les chefs depuis plus longtemps que la plupart d’entre eux ne sont en vie. Patrick Mahomes Senior n’est pas né la dernière fois que les Chiefs ont joué dans le Super Bowl. Mis à part le parieur Dustin Colquitt, aucun membre de la liste n’était même dans l’organisation quand il a perdu contre les Ravens lors de la ronde des joker il y a neuf ans. Ces joueurs peuvent prétendre au championnat de l’AFC, mais la fin d’une sécheresse de 50 ans n’est pas à eux, et ils ne devraient pas en vouloir. La seule personne qui a toute la perspective est le propriétaire Clark Hunt, qui admet lors de sa conférence de presse d’après-match qu’il était trop jeune pour avoir des souvenirs du Super Bowl IV. Le premier match éliminatoire dont il se souvient est la tristement célèbre défaite du jour de Noël en 1971.

Je rencontre mon frère après le match, et nous avons cinq ans et nous nous embrassons. J’embrasse également mon neveu, qui est excité et ravi et qui n’en sait pas assez pour être soulagé. Peut-être devrais-je être jaloux de lui, cet enfant de 8 ans qui n’a jamais connu une mauvaise équipe de Chiefs et qui, avec un peu de chance, fera de Patrick Mahomes le quart-arrière de son équipe préférée jusqu’à ce qu’il obtienne son diplôme universitaire. Mais je me rends soudain compte: je ne suis pas du tout jaloux de lui. En fait, je me sens vraiment désolé pour lui. Il ne connaîtra peut-être jamais le prix de la grandeur. Il peut ne jamais apprendre à apprécier autant le voyage que la destination.