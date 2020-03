Le cyclisme féminin s’est honoré au Mexique, selon l’entraîneur Plaza

Avril de la rivière

Journal La Jornada

Mercredi 18 mars 2020, p. a12

Andrea Ramírez, Marcela Prieto, Anette Barrera et Ariadna Gutiérrez, les quatre coureurs de l’équipe Agolico, la seule avec un certificat professionnel devant l’Union Cycliste Internationale, attendent les modifications du processus de sélection olympique vers Tokyo 2020, car À Covid-19, les compétitions ont été annulées dans lesquelles ils devaient préparer et définir la place qu’ils gagneront tous pour le pays, marquant des points dans des joutes internationales.

Pendant ce temps, son entraîneur, l’espagnol David Plaza, a souligné les progrès réalisés par l’équipe basée à Guadalajara depuis son intégration il y a un peu plus de deux ans; en particulier parce que «le cyclisme féminin a été digne au Mexique avec des salaires et de meilleures conditions de développement, ce qui s’est traduit par des résultats, comme ceux récemment obtenus sur les routes de Doha et de l’Australie, où elles ont remporté le titre par équipe.

Le degré de cohérence qu’ils ont et le degré de résistance jour après jour les amènent à avoir des quotas de performance de plus en plus élevés. Je ne doute pas que lorsque nous avons commencé, nous n’avions pas le niveau que nous avons maintenant, et chaque fois que ce niveau nous mène plus loin, a déclaré Plaza, concernant l’équipe dans laquelle Antonieta Gaxiola, un groupe de jeunes joueurs, ainsi que le La costaricaine Jennifer Morales et la chilienne Denisse Ahumada, ces deux dernières avec les postes déjà à leur nom, se sont qualifiées pour Tokyo 2020.

L’année dernière, en janvier 2019, nous sommes allés en Australie et nous avons été clairement battus, et cette année, nous sommes revenus avec tout l’enthousiasme, la préparation et nous avons gagné, a-t-il déclaré à propos de la première victoire des Mexicains dans une compétition professionnelle du World Tour.

Plaza a mentionné que, selon les critères établis par la Fédération mexicaine de cyclisme, le ticket d’itinéraire féminin doit être défini entre les quatre mentionnés et Brenda Santoyo, qui a pris sa retraite de l’équipe l’année dernière pour s’entraîner de manière indépendante.

Les coureurs devaient participer le mois prochain à quelques compétitions de préparation aux États-Unis, qui ont été annulées en raison du Covid-19, avant le stage de cyclisme sélectif en mai, qui, comme la plupart des sports dans le monde, est au en attente d’être reprogrammé.

