Le cycliste australien Ewan prend la tête du Tour Down Under

Stirling, Australie, 22 janvier (Prensa Latina) Le cycliste australien Caleb Ewan (Lotto-Soudal) a pris la direction du Tour Down Under aujourd’hui pour conquérir la deuxième étape, disputée à une distance de 137 kilomètres entre Woodside et cette ville.

Ewan, chef de l’association caritative critérium qui précède l’épreuve australienne, a imposé sa classe à la vitesse pour conquérir le segment avec un temps de 3: 27,31 heures.

Le vainqueur était secondé par le Sud-Africain Daryl Impey (Mitchelton-Scott) et l’Australien Nathan Haas (Cofidis), tous deux ayant des records identiques au vainqueur.

Après que le peloton ait effectué plusieurs virages sur un circuit à Woodside, il en a fait quatre autres lors d’une nouvelle tournée de Stirling, avec des paysages balayés par le feu d’Adelaide Hills, dans le sud de l’Australie.

L’Américain Joey Rosskopf (CCC) a animé les premiers kilomètres et le Belge Laurens De Vreese (Astana) a ensuite joué dans une escapade qui a mis fin à 25 buts.

Une chute à 1,4 kilomètre de la fin a touché plus de 25 coureurs qui, bien qu’ils n’aient pas perdu de temps, ont été affectés par leurs options pour contester le succès partiel.

Parmi les personnes concernées figurait l’Australien Jay McCarthy (Bora-Hansgrohe), vainqueur dans ce même segment l’an dernier. Les Espagnols Rafael Valls (Bahreïn-McLaren) et Eduard Prades (Movistar) ont également été plongés dans l’incident.

L’Irlandais Sam Bennett (Deceuninck-Quick Step), qui portait le maillot du leader après avoir remporté la journée d’ouverture, a fini par donner le vêtement à Ewan, bien que les deux se rencontrent en même temps, tandis qu’Impey occupe la troisième position, un seconde du pointeur.

Demain, le test se poursuivra avec la discussion de la troisième étape, à 132 kilomètres entre les villes d’Unley et de Paracombe, dans le sud de l’Australie.

Classement de la deuxième étape:

1-Caleb Ewan (AUS / Lotto-Soudal) 3: 27,31 heures.

2-Daryl Impey (RSA / Mitchelton-Scott) m.t.

3-Nathan Haas (AUS / Cofidis) m.t.

4-Jasper Philipsen (BEL / Emirats Arabes Unis) m.t.

5-Fabio Felline (ITA / Astana) m.t.

6-Andrea Vendrame (ITA / AG2R-La Mondiale) m.t.

7-Timo Roosen (NED / Jumbo-Visma) m.t.

8-Luis León Sánchez (ESP / Astana) m.t.

9-Diego Ulissi (ITA / Emirats Arabes Unis) m.t.

10-George Bennett (NZL / Jumbo-Visma) m.t.

Classement général:

1-Caleb Ewan (AUS / Lotto-Soudal) 6: 56,15 heures.

2-Sam Bennett (IRL / Deceuninck-Quick Step) m.t.

3-Daryl Impey (RSA / Mitchelton-Scott) à 1 seconde.

4-Jasper Philipsen (BEL / Emirats Arabes Unis) 4.

5-Nathan Haas (AUS / Cofidis) 5.

6-Jarrad Drizners (AUS / UNISA-Équipe nationale australienne) 7.

7-Dylan Sunderland (AUS / NTT) 8.

8-Christopher Lawless (GBR / Ineos) m.t.

9-Jay McCarthy (AUS / Bora-Hansgrohe) m.t.

10-George Bennett (NZL / Jumbo-Visma) 9.

jcm / am

