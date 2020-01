Le cycliste colombien Gaviria animera le Tour des Émirats arabes unis

20 janvier 2020, 16 h 55 Abu Dabi, 20 janvier (Prensa Latina) Le cycliste colombien Fernando Gaviria animera la deuxième édition du Tour des Émirats arabes unis, du 23 au 29 février, ont annoncé aujourd’hui les organisateurs de la compétition.

Gaviria aura une forte opposition de l’Espagnol Alejandro Valverde, de l’Australien Rohan Dennis, du Britannique Adam Yates et Mark Cavendish et des Italiens Giulio Ciccone et Davide Formolo.

Le Slovène Tadej Pogacar, les Néerlandais Wout Poels et Dylan Groenewegen, le Russe Ilnur Zakarin, l’Australien Caleb Ewan, l’Irlandais Sam Bennett, l’Allemand Pascal Ackermann et le Français Arnaud Démare participeront également.

Le Tour des Emirats Arabes Unis, le seul du circuit cycliste mondial au Moyen-Orient, comportera sept étapes et mille 177 kilomètres avec une hauteur approximative de trois mille 500 mètres.

La compétition, présentée à la Sharjah Academy for Astronomy, Space Sciences & Technology, est organisée par le Sports Council de Dubaï, Abu Dhabi et Sharjah en collaboration avec la société italienne RCS Sport.

Les étapes du Tour des Emirats Arabes Unis:

-Premier: dimanche 23 février – Parc Zaabel-Ile Al Marjan, 158 kilomètres.

-Deuxième: lundi 24 février – Dubai Palm Jumeirah-Hatta, 203 kilomètres.

-Troisième: mardi 25 février – barrage Sharjah-Rafisa, 198 kilomètres.

-Quatre: mercredi 26 février – Dubai Design District-Dubai City Walk, 171 kilomètres.

– Cinquième: jeudi 27 février – Al Ain-Jebel Hafeet, 162 kilomètres.

-Sexta: vendredi 28 février – Al Ruwais-Al Mirfa, 158 kilomètres.

-Septième: samedi 29 février – AAl Maryah Island-Abu Dhabi, 127 kilomètres.

mv / am

