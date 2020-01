Le cycliste cubain Sierra à la 16e place du Tour Down Under

19 janvier 2020, 13: 8Adélaïde, Australie, 19 janvier (presse latine) Le cycliste cubain Arlenis Sierra (Astana) a terminé à la 16e place du Tour Down Under, après la quatrième et dernière étape dans un circuit urbain de Cette ville à environ 42,5 kilomètres.

Sierra a franchi la ligne d’arrivée ce dimanche en position 15, à 10 secondes de l’Italienne Simona Frapporti (Bepink), qui a eu besoin de 58,32 minutes pour conquérir le segment, devant l’US Lauren Stephens (Tibco-Silicon Valley Bank) et le Nouvelle-Zélande Rushlee Buchanan (équipe nationale), qui a réalisé le même temps que le vainqueur.

Au classement général, l’Antillean, capitaine de l’équipe féminine d’Astana, a conclu à 44 secondes de l’Américaine Ruth Winder (Trek-Segafredo), qui a mené l’épreuve avec un record de 10: 11,07 heures.

L’Allemande Liane Lippert (Sunweb) et l’Australienne Amanda Spratt (Mitchelton-Scott) ont escorté la championne, respectivement cinq et six secondes.

Winder, qui portait le maillot ocre du leader après avoir remporté la troisième étape, a surmonté ce dernier obstacle pour terminer en haut du podium de la manche australienne.

Le cycliste Trek-Segafredo a succédé à Spratt, vainqueur des trois éditions précédentes, dans le palmarès.

Je suis venu ici pour gagner, mais je suis fier de la troisième place. Mon règne dans le Tour Down Under a dû se terminer à un moment donné. Je ne peux pas blâmer l’équipe cette semaine, tout le monde s’est très bien débrouillé. Il n’y avait pas grand-chose d’autre que nous pouvions avoir, nous avons simplement été battus par un cycliste plus fort, a déclaré Spratt.

Pour l’Amérique latine, la meilleure performance a été confiée au Mexicain Andrea Ramírez (Agolico), qui a terminé septième, à 33 secondes du monarque.

Classement de la quatrième et dernière étape:

1-Simona Frapporti (ITA / Bepink) 58,32 minutes.

2-Lauren Stephens (États-Unis / Tibco-Silicon Valley Bank) m.t.

3-Rushlee Buchanan (NZL / sélection Nouvelle-Zélande) m.t.

4-Leigh Ann Ganzar (États-Unis / Rally Cycling) m.t.

5-Jaime Gunning (AUS / femmes spécialisées) m.t.

6-Katia Ragusa (ITA / Astana) m.t.

7-Brodie Chapman (AUS / FDJ) m.t.

8-Jessica Pratt (AUS / Canyon-SRAM) m.t. 9-Georgia Williams (NZL / Mitchelton-Scott) m.t.

10-Tatiana Guderzo (ITA / ALE-BTC Ljubljana) m.t.

11-Andrea Ramírez (MEX-Agolico) m.t.

– – –

15-Arlenis Sierra (CUB-Astana) 10 secondes.

Classement général:

1-Ruth Winder (États-Unis / Trek-Segafredo) 10: 11.07.

2-Liane Lippert (ALE / Sunweb) à 5 secondes.

3-Amanda Spratt (AUS / Mitchelton-Scott) 6.

4-Lauren Stephens (États-Unis / Tibco-Silicon Valley Bank) 17.

5-Chloé Hosking (AUS / Rally Cycling) 30.

6-Leah Kirchmann (CAN / Sunweb) 32.

7-Andrea Ramírez (MEX / Agolico) 33.

8-Katia Ragusa (ITA / Astana) 34.

9-Jessica Pratt (AUS / Canyon-SRAM) m.t. 10-Peta Mullens (AUS / Roxsolt Attaquer) 35. – – –

16-Arlenis Sierra (CUB / Astana) 44.

mem / am

.