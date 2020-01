Le cycliste Impey, d’Afrique du Sud, défendra son titre dans le Tour Down Under

13 janvier 2020, 12h45 Canberra, 13 janvier (Prensa Latina) Le cycliste Daryl Impey, d’Afrique du Sud, défendra pour la deuxième année consécutive le titre du Tour Down Under d’Australie, qu’il a remporté respectivement en 2018 et 2019.

Cette fois, Impey aura à nouveau une forte opposition des hôtes Richie Porte, titre en 2017, Simón Gerrans (2006,2012, 2014 et 2016), Cameron Mayer (2011) et Allan Davis (2009), ainsi que Tom Slagter, des pays Bajos (2013) et André Greipel, Allemagne (2008-2010).

Pour relever le défi de ses rivaux, le coureur sud-africain aura la contribution de ses coéquipiers dans l’équipe Mitchelton-Scott, intégrés entre autres par Simon Yates, du Royaume-Uni, et les locaux Luke Durbrdge et Lucas Hamilton.

A cette occasion, la course qui se jouera du 21 au 26 janvier, aura la participation de 20 équipes et un parcours de 870,2 kilomètres, divisé en six étapes.

La version précédente certifiait un tronçon de 857,8 kilomètres, qu’Impey a dépassé avec un record de 20: 30.42 heures, valable pour surpasser Porte en 13 secondes, et en 17 à Wout Poels, des Pays-Bas, ses escortes les plus proches.

-Tampons du Tour Down Under 2020:

– Distance parcourue sur la distance de l’étape:

-Je. 21-1-2020 Tanuda-Tanuda 150,0 kilomètres.

-II. 21-01-2020 Woodside Stirling 135,8 kilomètres.

-III. 23-1-2020 Unley – Paracombe 131,8 kilomètres.

-IV. 24-1-2020 Norwood – Murray Bridge 152,8 kilomètres.

-V. 25-1-2020 Glenelg – Victor Harbor 149,1 kilomètres.

-VI. 21-01-2020 McLaren Vale – Willunga Hill 151,5 kilomètres.

rgh / rws

.