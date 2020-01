Le cycliste irlandais Bennett remporte l’étape du Tour Down Under

21 janvier 2020, 10: 3 Tanunda, Australie, 21 janvier (Prensa Latina) Le cycliste irlandais Sam Bennett (Deceuninck-Quick Step) a remporté aujourd’hui la première étape du Tour Down Under, jouée avec départ et arrivée dans cette ville sur 150 kilomètres .

Bennett a eu besoin de 3: 28,54 heures pour obtenir le premier maillot du leader de la vingt-deuxième édition du test australien, suivi du Belge Jasper Philipsen (Emirats Arabes Unis) et du Slovaque Erik Baska (Bora-Hansgrohe), tous deux à temps identique Le gagnant.

Le coureur de 29 ans a affirmé sa force de vitesse pour l’emporter dans le sprint final devant Philipsen et Baska.

Je mentirais si je disais que je n’avais pas de pression pour obtenir la première victoire. Je suis très heureux d’être arrivé aujourd’hui, dans la première étape de la première course de la saison, et je ne remercierai jamais assez mes incroyables coéquipiers pour leur incroyable effort, a déclaré Bennett aux journalistes.

Avec les bonus obtenus, Bennett mène le classement général avec quatre et six secondes de différence sur Philipsen et Baska.

Demain, le deuxième segment se déroulera à une distance de 135,8 kilomètres entre les villes de Woodside et Stirling.

Classement de la première étape:

1-Sam Bennett (IRL / Deceuninck-Quick Step) 3: 28,54 heures.

2-Jasper Philipsen (BEL / Emirats Arabes Unis) m.t.

3-Erik Baska (SVK / Bora-Hansgrohe) m.t.

4-Elia Viviani (ITA / Cofidis) m.t.

5-André Greipel (ALE / Israël Start-Up Nation) m.t.

6-Kristoffer Halvorsen (NOR / Education First) m.t.

7-Caleb Ewan (AUS / Lotto-Soudal) m.t.

8-Marc Sarreau (FRA / Groupama-FDJ) m.t.

9-Sam Welsford (AUS / UNISA-Sel. D’Australie) m.t.

10-Alberto Dainese (ITA / Sunweb) m.t.

Classement général:

1-Sam Bennett (IRL / Deceuninck-Quick Step) 3: 28,44 heures.

2-Jasper Philipsen (BEL / Emirats Arabes Unis) à 4 secondes.

3-Erik Baska (SVK /) Bora-Hansgrohe) 6.

4-Daryl Impey (RSA / Mitchelton-Scott) 7.

5-Jarrad Drizners (AUS / UNISA-Équipe nationale australienne) m.t

6-Christopher Lawless (GBR / Ineos) 8.

7-Dylan Sunderland (AUS / NTT) m.t.

8-Nathan Haas (AUS / Cofidis) 9.

9-Michael Storer (AUS / Sunweb) m.t.

10-Elia Viviani (ITA / Cofidis) 10.

mgt / am

.