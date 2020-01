Le cycliste Spratt, d’Australie, pour rester leader du Tour Down Unde

18 janvier 2020, 0: 16 Nairne, Australie, 18 janvier (Prensa Latina) La cycliste Amanda Spratt, d’Australie, se battra aujourd’hui pour maintenir le leadership du Tour Down Under qui développe sa troisième étape, soit 109,1 kilomètres avec départ ici et à proximité dans la ville de Stirling.

Spratt, de l’équipe australienne Mitchelton Scott, enregistre un chrono de six heures, 21 minutes et 19 secondes, à seulement quatre secondes devant Ruth Winder des États-Unis et cinq secondes de Liane Lippert d’Allemagne, ses gardes du corps les plus proches.

Ainsi, le vainqueur du couvercle lors des trois dernières éditions doit montrer tout son bien pour conserver le maillot de leader qu’il a pris la veille, après s’être imposé sur la piste de 114,9 kilomètres, entre les villes de Murray Bridge et Bridwood, avec 3: 04,27 heures.

Derrière le Spratt, ils ont franchi la ligne de phrase avec le même chrono, l’American Winder et l’Allemand Lippert, dans cet ordre.

Tandis qu’Arlenis Sierra, originaire de Cuba et capitaine du club kazakh Astana, est arrivé à la ligne d’arrivée en 14 à 24 secondes du vainqueur.

Demain, le champion de l’épreuve sera défini après avoir pédalé les candidats, environ 42,5 kilomètres dans un circuit d’extension de 1,7 km dans le centre urbain d’Adélaïde.

tgj / rws

