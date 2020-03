le danger de contagion de la première ERTE au football modeste

Si les clubs de première division ne sont pas en mesure de conserver la masse salariale de leurs joueurs et employés pendant la durée de la pause, il sera difficile pour les équipes les plus modestes de le faire. C’est pourquoi Javier Tebas, président de LaLiga, essaie de ne pas produire de fichiers réglementaires sur l’emploi temporaire (ERTE) dans les premier et deuxième. Jusqu’à présent, il a déjà réussi à Las palmas, après avoir annoncé le premier ERTE du football espagnol, revenir en arrière pour ne pas laisser leurs employés dans un «situation critique“

Bien qu’il ait été question de la possibilité pour Barcelone d’appliquer un dossier de réglementation du travail temporaire, Fran Canal, directeur général de Osasuna, a exclu cette possibilité. “Aucune équipe de LaLiga n’envisage de faire un ERTE“

Pour sa part, le président de la Valence, Anil Murthy, a écrit une lettre aux 400 employés du club: «Je voulais transmettre un message d’encouragement et de tranquillité à tous en ces jours difficiles que nous traversons. J’ai pris la décision de ne pas appliquer les options envisagées pour le moment sur le lieu de travail. Le club n’appliquera aucun ERTE et ne prendra aucune décision concernant la réduction des emplois.. Il ne me semble pas juste de prendre ce type de mesures pour ce grand groupe de travailleurs qui forment cette institution vieille de 101 ans.

Il convient de noter que bien que les clubs LaLiga Santander ou LaLiga SmartBank annoncent un dossier de réglementation de l’emploi temporaire, celui-ci pourrait être refusé par le gouvernement. “Si l’ERTE était lancée sur Burger King, ce ne serait pas fou que ça arrive aussi avec les clubs», Se souvient récemment un capitaine d’union de la deuxième division.

Football, ligue et syndicats modestes

Les syndicats ont également souligné que “dans le football professionnel, une grande partie des budgets dépendent des revenus audiovisuels et leurs revenus seront maintenus. De plus, la RFEF a déjà dit qu’elle garantit tous les paiements engagés… Ce qui est inquiétant, ce sont les autres catégories », et c’est que, dans la deuxième division B, la troisième division et dans le football féminin, les clubs dépendent davantage des recettes du box-office.

Si des registres de réglementation de l’emploi temporaire sont appliqués, jusqu’à 10 800 joueurs pourraient être affectés. D’où les efforts de la Liga pour protéger le football modeste en évitant les ERTE en première et deuxième division.