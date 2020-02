Le dard de Carles Pérez au FC Barcelone après son départ sur le marché d’hiver

Le jeune attaquant formé dans les catégories inférieures de l’équipe du Barça a accordé une interview au Mundo Deportivo, dans laquelle il a durement accusé le club de la façon dont son départ a été géré.

Le 30 janvier, le FC Barcelone a annoncé le transfert de Carles Pérez à Rome avec une option d’achat obligatoire à la fin de la saison. Maintenant, l’attaquant n’a pas mordu sa langue en parlant de son départ de Barcelone. Dans une interview accordée à Mundo Deportivo, le joueur de Rome a attaqué le club du Barça en raison de la façon dont il avait quitté le Camp Nou.

“Oui, je suis blessé, mais plus que tout au fait. Je pense qu’ils ne se sont pas bien comportés à la fin, mais je suis reconnaissant envers Barcelone. Je suis un garçon qui a tout donné pour le Barça depuis l’enfance. Mon rêve était d’atteindre la première équipe.” , Je l’ai eu et maintenant ils me l’ont pris sans raison. Et plus avec les performances que je faisais. Ils parlent beaucoup de carrière et à la fin ils montrent le contraire. En bref, je n’ai pas une mauvaise image du Barça, je suis reconnaissant, mais je n’ai pas aimé le formes. Rien de plus. “

Carles Pérez a fait ses débuts avec la première équipe du FC Barcelone en mai 2019 et cette saison avait participé à 12 rencontres entre toutes les compétitions. Cependant, le nouveau technicien, Quique Setién, lui a dit qu’il n’avait pas entamé ses plans ce qui avait précipité ses adieux.

Mais après son départ et les blessures de Luis Suárez et Ousmane Dembélé, le FC Barcelone a été contraint de signer un nouvel attaquant: “Parfois, les bonnes décisions sont prises et parfois non. Et maintenant, ils doivent chercher la vie. Je pense dans ce qu’a dit Cucurella. Au Barça, vous voulez toujours gagner, mais vous n’avez plus de patience avec les jeunes. “

L’actualité de Barcelone ne se produit pas précisément à cause de l’aspect sportif mais à cause des scandales qui parsèment Josep María Bartomeu: “Les choses viennent parce que le Barça est parlé dans le monde entier, mais maintenant ce n’est pas quelque chose qui m’inquiète. Je me suis déconnecté. J’ai atteint un nouveau club et je voulais me concentrer sur Rome “, a conclu Carles Pérez.

