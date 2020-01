Le débat continue de faire rage après une mauvaise qualité de l’air qui perturbe la deuxième journée des qualifications de l’Open d’Australie

L’Open d’Australie a continué d’écarter la controverse car la mauvaise qualité de l’air a perturbé une deuxième journée de qualification à Melbourne.

Les organisateurs du tournoi ont fait l’objet de vives critiques après avoir commencé les matchs une heure plus tard que prévu mardi et joué toute la journée malgré des conditions indiquant un danger pour la santé.

Plusieurs joueuses se sont plaintes de problèmes respiratoires, la Slovène Dalila Jakupovic ayant pris sa retraite lors de son match de premier tour après s’être effondrée sur le terrain.

Melbourne s’est à nouveau réveillée par une brume enfumée des feux de brousse qui ont dévasté des parties du pays et continuent de brûler hors de contrôle.

Cette fois, les organisateurs ont repoussé le départ de trois heures à 13 heures lorsque, bien que l’indice de la qualité de l’air continue de montrer que les conditions étaient «malsaines», le ciel était nettement plus clair.

Le principal défi pour les joueurs était d’étouffer la chaleur, bien que celle-ci ait été interrompue par un violent orage qui a frappé Melbourne Park en fin d’après-midi et a envoyé les joueurs se précipiter vers les vestiaires.

L’Open d’Australie a une échelle pour déterminer quand le jeu doit être suspendu en raison de la chaleur, mais n’a pas annoncé les paramètres auxquels il travaille concernant la qualité de l’air.

Le médecin hygiéniste en chef de l’État de Victoria, le Dr Brett Sutton, a demandé que cela change mercredi, déclarant aux médias locaux: «Tennis Australia doit élaborer une politique de qualité de l’air.

«Je ne peux pas appeler quels seuils individuels pourraient être, cela dépend vraiment de ce que cela pourrait signifier pour enfermer un espace et des systèmes de filtration qu’ils pourraient avoir comme alternatives.

«Mais je pense qu’ils doivent considérer, à travers tous ces seuils, de la mauvaise qualité de l’air à la qualité dangereuse de l’air, quelles pourraient être leurs alternatives en vue de protéger autant de joueurs que possible.»

Dans la perspective de l’événement, le directeur du tournoi, Craig Tiley, a déclaré que des stratégies étaient envisagées, notamment jouer des matchs à l’intérieur, avec trois stades couverts à Melbourne Park et huit courts intérieurs au Melbourne Park National Tennis Centre pour faire appel si nécessaire.

Un communiqué publié mercredi indique: «Les conditions à Melbourne Park sont constamment surveillées et de nouvelles décisions seront prises en utilisant les données sur place et en étroite consultation avec notre équipe médicale, le Bureau de météorologie et les scientifiques de l’EPA Victoria.

«Les données et les mesures sur place tôt ce matin étaient similaires à celles d’hier, lorsque la pratique et le jeu ont été suspendus et retardés. Hier, les conditions devraient s’améliorer tout au long de la journée, ce qui s’est produit. »

Le dernier problème à affecter les qualifications est la pluie et les organisateurs ont été contraints d’annuler les matchs de qualification pour la journée à cause de cela, avec plus de prévisions demain.

