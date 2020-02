Le débat sur le Nevada, l’aperçu des caucus et le courrier des auditeurs

Photo de: Powers Imagery / NBC News / Banque de photos MSNBC / NBCU via .

Bryan Curtis et David Shoemaker discutent des retombées du débat démocrate de mercredi à Las Vegas (03:00), de la blague surmenée de Twitter de la semaine (24:30), de la résurgence de la campagne d’Elizabeth Warren (27:15), comment regarder samedi Nevada caucus on cable news (39:30), and listener mail (46:30).

