Le début de la saison est retardé après le report du GP d’Azerbaïdjan

Le coronavirus frappe à nouveau la Formule 1. ELe Grand Prix d’Azerbaïdjan, qui devait être le premier de la saison, est également reporté et il ne sera pas contesté aux dates prévues. Son organisation a demandé à la FIA de retarder la course au COVID-19. “Le circuit de la ville de Bakou (BCC) a pris aujourd’hui la décision de reporter le GRAND PRIX DE FORMULE 1 AZERBAIYÁN 2020, qui aura lieu du 5 au 7 juin”, indique le communiqué.

«Le report a été convenu après de longues discussions avec la Formule 1, ainsi qu’avec la Fédération internationale de l’automobile (FIA) et le gouvernement de la République d’Azerbaïdjan. Cela résulte directement de la pandémie mondiale actuelle de COVID-19 et est entièrement basé sur les conseils d’experts fournis par les autorités compétentes “, ajoute-t-il.

Bakou allait être le premier test de la saison, mais en raison de l’augmentation du nombre de personnes infectées par le coronavirus dans le pays, la date a été modifiée. La course devait avoir lieu le 7 juin, mais ce ne sera pas le cas car elle est devenue la report du sixième grand prix après que l’Australie et Monaco ont été annulées et que les courses à Bahreïn, au Vietnam, en Chine, aux Pays-Bas et en Espagne ont bougé, compliquant encore le début de la saison de Formule 1 2020.

La situation est compliquée par le coronavirus. La suspension de Bakou fait du GP du Canada le premier tour de la Coupe du monde, prévue pour le 14 juin, bien que leur différend ne soit pas non plus garanti. COVID-19 frappe également durement les Canadiens et le nombre de personnes touchées atteint près de 1 500, avec un total de 20 morts.

L’intention des organisateurs était de commencer le championnat en juin, mais cette idée semble de plus en plus éloignée. La situation au Canada, qui a déjà annoncé qu’elle n’enverra pas ses athlètes aux Jeux, met en échec la célébration du grand prix F1. En cas de report, la France (28 juin) deviendrait le premier test d’une Coupe du monde atypique et étrange en raison du coronavirus, à moins que certains des tests reportés ne décident de prendre les dates qui laisseraient l’Azerbaïdjan et le Canada libres.