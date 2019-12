Le défenseur d'Arsenal, Calum Chambers, révèle ce que Mikel Arteta a dit à l'équipe avant l'impasse d'Everton

Calum Chambers a révélé que le nouveau manager Mikel Arteta avait présenté trois choses qu'il attendait d'Arsenal avant leur morne impasse 0-0 avec Everton à Goodison Park.

Arteta, qui a été confirmé vendredi comme nouveau patron des Gunners, a regardé depuis les tribunes avec Steve Round – un ancien directeur adjoint de David Moyes à Everton – qui devrait le rejoindre à l'Emirates Stadium.

Arteta a tenté de motiver ses joueurs d'Arsenal avant le match nul d'Everton

Arsenal a obtenu sa troisième feuille blanche de la saison dans le dernier match de Freddie Ljungberg en tant que patron par intérim, mais finalement le jeu était de mauvaise qualité et un point chacun était le bon résultat.

Arteta entamera son règne en tant que manager lorsque les Gunners se rendront au sud pour affronter Bournemouth le lendemain de Noël, mais cela ne l’a pas empêché de parler à sa première équipe avant le match de samedi.

Et, parlant après le coup de sifflet à plein temps, Chambers a révélé le message de l'Espagnol à l'équipe.

"Il veut juste que nous soyons courageux, prenions nos responsabilités et travaillions dur les uns pour les autres", a déclaré le défenseur à BT Sport.

«Ce sont les messages de lui.

«Je pense que nous l'avons fait aujourd'hui. Maintenant, il y a plus. Nous allons sur le terrain d'entraînement et il y a beaucoup plus sur lequel nous pouvons travailler.

"Sa philosophie et les choses que nous voulons apporter à l'équipe, je suis sûr que nous y travaillerons dur cette semaine."

Selon Chambers, les Gunners ont les joueurs capables de répondre aux demandes d'Arteta, surtout en ce qui concerne les jeunes.

"C'est un groupe prometteur", a-t-il ajouté.

«Nous devons simplement travailler dur, bâtir sur cette performance, travailler sur les choses sur le terrain d'entraînement et continuer.»

Ray Parlour énumère ce que Mikel Arteta doit apporter à Arsenal pour réussir en tant que manager

.