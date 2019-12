Le défenseur de Hull City, Angus MacDonald, obtient un feu vert après une bataille contre le cancer de l'intestin

Le défenseur de Hull Angus MacDonald a obtenu le feu vert après sa bataille contre le cancer de l'intestin.

L'homme de 27 ans a été diagnostiqué avec les premiers stades de la maladie en août, mais a reçu des nouvelles bienvenues après avoir suivi un traitement réussi.

.

Angus MacDonald a complètement récupéré du cancer de l'intestin

"Tout le monde au club voudrait exprimer son bonheur à cette fantastique nouvelle", a lu une déclaration sur le site Web du club de championnat.

«Angus a fait preuve d'un courage et d'une force de caractère extraordinaires au cours des périodes les plus difficiles.

"Nous souhaitons à lui et à sa famille et à ses amis un merveilleux Noël et nous avons tous hâte de revoir Angus dans et autour du club."

MacDonald a rejoint les Tigers de Barnsley en janvier 2018 et a fait 16 apparitions pour le club dans toutes les compétitions.

RÉVÉLÉ

Comment Liverpool pourrait s'aligner avec la nouvelle signature Minamino – une fois comparé à Neymar

dernier

Liverpool News Live: Minamino en mouvement de rêve, Klopp fournit la mise à jour de Van Dijk

LA VOIE DE LA MÉMOIRE

Les résultats de Liverpool, Chelsea et Man United aux Coupes du monde des clubs

DERNIER

Klopp fait le point sur les blessures de Van Dijk après la défaite de l'arrière central à Liverpool

RÉVÉLÉ

Daniel Levy fait allusion à un possible retour de Tottenham pour Mauricio Pochettino

Potins

Haaland en photo avec Man United, Chelsea a infligé un double coup

MAUVAIS OMENS

Les signes ne semblent pas bons pour Liverpool avant la date finale de la Coupe du monde des clubs

DERNIER

Arsenal News en direct: l'annonce Arteta imminente, Ozil serait prêt à déménager

L'arrière central, dont la dernière apparition en équipe première a eu lieu en août 2018, a été diagnostiqué avec un cancer qui n'est revenu que récemment à l'entraînement complet après un long séjour sur la touche en raison d'une thrombose veineuse profonde.

MacDonald a progressé dans l’académie de Reading et a obtenu des périodes de prêt à Salisbury, Basingstoke, Torquay et AFC Wimbledon.

Il a ensuite apprécié des séjours permanents avec Salisbury et Torquay avant de déménager à Oakwell en août 2016.

.