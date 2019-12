Le défenseur de Liverpool Nathaniel Phillips rappelé d'un prêt de Stuttgart en raison d'une crise défensive

Liverpool a rappelé Nathaniel Phillips de son prêt à Stuttgart pour atténuer une crise défensive causée par de nombreuses blessures.

Les dirigeants de la Premier League ont de sérieux problèmes à l'arrière, avec Joel Matip (genou) et Dejan Lovren (ischio-jambiers) tous deux actuellement exclus et le milieu de terrain Fabinho – un remplaçant potentiel – également absent.

. – Contributeur

Phillips espère que la crise défensive de Liverpool lui donnera l'occasion de jouer

Cela laisse Jurgen Klopp avec seulement deux défenseurs centraux seniors en forme à Virgil Van Dijk et Joe Gomez, ce qui est loin d'être idéal étant donné qu'ils participent toujours à trois compétitions, après leur retour du Qatar en tant que champions du monde des clubs.

Phillips avait fait 11 apparitions pour la Bundesliga 2 cette saison, et son rappel à Anfield signifie qu'il pourrait faire ses débuts dans le derby du troisième tour de la FA Cup à Merseyside à domicile contre Everton le 5 janvier.

"Liverpool a conclu un accord avec Stuttgart pour que Nathaniel Phillips revienne de son prêt en janvier", a déclaré Liverpool dans un communiqué.

EN DIRECT sur talkSPORT

La fête festive du football se poursuit au cours de la semaine prochaine – découvrez ce qui est EN DIRECT sur le réseau talkSPORT, ci-dessous…

Wolves vs Man City (vendredi, 19 h 45) – talkSPORT

Brighton vs Bournemouth (samedi, 12h30) – talkSPORT

Watford vs Aston Villa (samedi, 15h) – talkSPORT

Norwich vs Tottenham (samedi, 17h30) – talkSPORT

West Ham vs Leicester (samedi, 17h30) – talkSPORT 2

Brighton vs Chelsea (mercredi, 12h30) – talkSPORT

Burnley vs Aston Villa (mercredi, 12h30) – talkSPORT 2

Southampton vs Tottenham (mercredi, 15h) – talkSPORT

Newcastle vs Leicester (mercredi, 15h) – talkSPORT 2

Watford vs Wolves (mercredi, 15h) – application talkSPORT

Man City vs Everton (mercredi, 17h30) – talkSPORT

West Ham vs Bournemouth (mercredi, 17h30) – talkSPORT 2

Norwich vs Crystal Palace (mercredi, 17h30) – application talkSPORT

Arsenal vs Man United (mercredi, 20h) – talkSPORT

Derby vs Barnsley (jeudi, 19 h 45) – talkSPORT 2

Liverpool vs Sheffield United (jeudi, 20h) – TalkSPORT

Les Reds ont deux matchs avant la visite d'Everton, les Wolves et Sheffield United se rendant à Anfield en Premier League dans les sept prochains jours.

Liverpool est actuellement à 13 points d'avance au sommet de la Premier League alors qu'ils se rapprochent de plus en plus de la victoire de leur premier titre anglais de haut vol en 31 ans.

. (tagsToTranslate) Nathaniel Phillips (t) Liverpool (t) Liverpool news (t) Jurgen Klopp (t) transfert actualités