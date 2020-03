Le défenseur de Man City, Benjamin Mendy, dans l’isolement alors qu’un membre de sa famille serait tombé malade à son domicile au milieu des craintes de coronavirus

La star de Manchester City, Benjamin Mendy, pourrait être au centre d’une alerte au coronavirus après avoir appris qu’un membre de sa famille était tombé malade à son domicile.

L’arrière gauche aurait reçu l’ordre de s’auto-isoler après qu’un parent est tombé avec des problèmes respiratoires à son domicile de Cheshire.

. – .

Mendy ne devrait pas jouer contre Burnley ce week-end

Des témoins ont déclaré au Sun que des ambulanciers paramédicaux en combinaison de matières dangereuses ont été appelés sur les lieux jeudi.

L’un d’eux a déclaré: «Une ambulance et une voiture d’intervention rapide sont arrivées vers 11 heures. Un infirmier est sorti dans un costume de matières dangereuses – c’était comme quelque chose d’un film d’horreur.

«Ils entraient et sortaient de la propriété pendant environ cinq heures. Il était évident qu’ils le traitaient comme si cela pouvait être lié au coronavirus. »

Mendy, 25 ans, aurait été chez elle à leur arrivée.

Un voisin a déclaré: «J’ai vu une ambulance et un homme en blouse tout blanc. Je me demandais ce qui se passait mais je ne voulais pas trop m’approcher.

“Vous craignez le pire quand vous voyez des gens en costume blanc.”

. – .

Mendy a joué lors du dernier match de City, une défaite 2-0 à Manchester United

Un autre voisin a déclaré: «Il avait quelques amis la veille au soir, mais ils sont tous partis à 23 heures.

«J’ai vu un ambulancier, mais je n’ai pas vu Benjamin Mendy. Il y avait des gens qui faisaient du travail là-bas. Il a un chef privé qui y séjourne et des gens pour s’occuper de lui.

On ne sait pas si le membre de la famille de France International a la maladie qui a tué dix personnes au Royaume-Uni.

Le parent subit des tests pour COVID-19 et Mendy est sous stricte instruction du club de rester à la maison.

Le rapport indique que le service d’ambulance du Nord-Ouest a confirmé qu’ils avaient été appelés à une adresse sur la route de Mendy à Prestbury, Cheshire. Aucun autre détail n’a été donné.

Une source a déclaré: «C’est une période inquiétante pour Ben et sa famille.

“Mais la vérité en ce moment, c’est comme des milliers d’autres à travers le pays, ils ne savent pas vraiment s’ils ont un coronavirus ou une grippe, ou quelque chose de complètement déconnecté.

«Personne ne prend cependant de risques et City lui a demandé de rester à la maison et lui offre tout le soutien possible.

«Il est un membre très populaire de l’équipe et tout le monde espère que son bien-être va bien et se rétablit complètement.

«S’ils ont un coronavirus, City suivra toutes les directives et conseils médicaux nécessaires et fera de son mieux pour aider Benjamin.»

Un porte-parole de la ville a déclaré: «Le club peut confirmer qu’un membre de la famille d’un joueur d’équipe masculin est à l’hôpital avec des symptômes d’une maladie respiratoire.

«L’individu a subi des tests à l’hôpital, dont l’un pour COVID-19. Jusqu’à ce que les résultats soient connus, le joueur en question s’auto-isole par précaution. »

. ou concédants de licence

Le match de la Ligue des champions contre le Real Madrid mardi a été reporté

Il ne pourra donc pas disputer le match de Premier League contre Burnley samedi à domicile.

La peur du coronavirus de Mendy survient alors que trois joueurs de Leicester ont été mis en isolement pour avoir montré des symptômes de la maladie.

Pendant ce temps, le match retour de la Ligue des champions de la Ligue des Champions contre le Real Madrid a été reporté.

Cela vient après que les joueurs du Real Madrid se soient auto-isolés pendant 15 jours parce qu’un joueur de l’équipe de basket-ball du club a été testé positif pour le coronavirus.

Chelsea a également annulé leur première formation d’équipe jeudi afin que leur base de Cobham puisse subir un nettoyage en profondeur.

.