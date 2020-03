Le défenseur de Tottenham, Toby Alderweireld, fera don de comprimés aux hôpitaux et aux maisons de soins infirmiers afin que les gens puissent rester en contact pendant la pandémie de coronavirus

Le défenseur de Tottenham, Toby Alderweireld, s’est engagé à donner des comprimés aux hôpitaux et aux maisons de repos pour aider les malades à rester en contact avec leur famille et leurs amis pendant la pandémie de coronavirus.

Le défenseur central, qui a signé un nouvel accord à long terme avec le club en décembre, prévoit d’acheter des dizaines d’appareils électroniques pour ceux qui en ont besoin, le football étant reporté dans un avenir prévisible.

Quiconque peut vous aider, aidez-moi! Ensemble, nous pouvons sortir de cette période difficile plus forts que jamais. Restez en sécurité tout le monde ❤️ pic.twitter.com/MOCNNVLMWR

– Alderweireld Toby (@AlderweireldTob) 22 mars 2020

“J’espère que tout le monde suit les mesures prises par le gouvernement pour arrêter la propagation du coronavirus”, a-t-il déclaré dans une vidéo sur Twitter.

«Le virus crée de nombreux besoins, notamment le manque de contact personnel.

«Les personnes malades ne peuvent pas voir leurs amis et leur famille.

«Mon plan est d’acheter des dizaines de comprimés à donner aux hôpitaux et aux maisons de soins infirmiers afin que les gens puissent discuter par vidéo avec leurs proches et amis pour traverser cette période difficile.

“Ils nous ont vendu le rêve et livré un cauchemar!” – Un fan de Tottenham accuse Daniel Levy et les propriétaires de clubs de crise

“J’essaie de transporter ces tablettes là où elles peuvent aider.”

Pendant ce temps, les stadiers de Liverpool se portent volontaires pour aider à contrôler les foules et aider les personnes âgées à faire leurs courses dans les supermarchés à la suite de la pandémie mondiale.

Au cours des derniers jours, des images ont été partagées de scènes chaotiques dans les supermarchés alors que de longues files d’attente se forment pour l’épicerie, tandis qu’un certain nombre de succursales ont introduit des restrictions pour empêcher les achats de panique pendant l’épidémie de coronavirus en cours.

Le directeur général de Liverpool, Peter Moore, a déclaré que les délégués de son club étaient sur place pour aider à gérer la situation.

«Message aux directeurs de supermarchés ici, dans le Merseyside. Nos stadiers ici @LFC offrent leur temps et leur expertise en matière de bénévolat pour aider à contrôler la foule, la gestion des files d’attente, le contrôle du stationnement, aider les personnes âgées et les infirmes à faire leurs courses dans leur voiture, etc. », a écrit Moore sur Twitter.

«Ils sont vraiment les meilleurs du secteur et seraient ravis de vous aider de la manière que vous jugeriez appropriée (et sûre) dans vos locaux. Veuillez me DM afin que je puisse vous mettre en contact. ynwa. “

C’est le dernier geste des clubs de football, dont un certain nombre ont déjà donné de la nourriture, promis de l’aide aux banques alimentaires ou donné l’utilisation des installations aux services de santé ces derniers jours.

