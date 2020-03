Le défenseur d’Everton Mason Holgate signe un nouvel accord de cinq ans à Goodison Park après une superbe forme sous Carlo Ancelotti

Le défenseur d’Everton, Mason Holgate, a mis un papier sur un nouveau contrat à long terme à Goodison Park.

Le défenseur central anglais a été une présence dominante à l’arrière des Toffees sous Carlo Ancelotti et sa nouvelle entente est une récompense pour ses efforts remarquables.

Mason Holgate a engagé son avenir à Everton

Holgate s’est frayé un chemin dans la première équipe après avoir commencé la saison derrière Yerry Mina et Michael Keane.

Le joueur de 23 ans a commencé tous les matchs d’Everton sauf un sous Ancelotti, et fait également appel à sa polyvalence car il peut jouer dans le milieu de terrain central ainsi que l’arrière droit.

Il a maintenant obtenu un nouvel accord qui le maintient à Goodison Park jusqu’en 2025.

Holgate a déclaré sur le site officiel du club: «C’est ma cinquième année à Everton et mon développement en tant que personne et joueur au cours de cette période a été énorme.

«La direction que prend le club, c’est un excellent club et je suis vraiment excité à ce sujet.

«Nous voulons passer à l’étape suivante et faire pression pour des choses plus grandes et meilleures.

«Je veux gagner des choses – et gagner de l’argenterie, c’est là que je nous vois.

«C’est vraiment un moment positif pour être ici et j’ai hâte de voir jusqu’où nous pouvons aller.»

