«Le défi» de MTV revient avec Total Madness pour mettre fin à la sécheresse sportive

Une lumière brillante a émergé de l’obscurité de notre terrain sans sport avec le retour du cinquième sport majeur des États-Unis: MTV’s The Challenge.

Regardez à quel point Giannis Antetokounmpo est excité:

Le défi: Total Madness marque la 35e (!!) saison de l’émission sur MTV. Chaque semaine, nous récapitulerons le dernier épisode, choisirons un vainqueur d’épisode et nous classerons dans le top cinq des classements des concurrents. Allons-y!

Dès le départ, l’animateur TJ Lavin établit certaines règles de base pour les challengers:

À l’exception de certains événements qui nécessitent de participer à deux ou en groupe, il s’agit d’une saison de défis individuels.

Il y a 1 million de dollars sur la ligne.

Il y aura un autre tribunal cette saison dans lequel trois concurrents enverront quelqu’un au défi d’élimination, AKA Purgatory.

La deuxième personne envoyée au Purgatoire sera choisie par un vote prépondérant.

Les concurrents gagnent des «marques» de crâne rouge (autocollants) pour avoir remporté une élimination, et vous ne pouvez pas participer à la finale sans une. OH ENFER OUI.

Suivi? D’accord, super.

Il y a des visages très familiers en compétition cette saison, notamment Johnny Bananas, Aneesa, Nany, CT, Jordan, Tori, Kyle et Rogan. Il y a aussi une poignée de nouveaux visages provenant d’émissions comme Big Brother, Survivor et Ninja Warrior.

Oh, et Lumberjack Wes fait de son mieux l’usurpation d’identité de Cornelius Yukon!

MTV

Cette fois, les concurrents ne sont pas dans un manoir moelleux, mais plutôt dans l’équivalent d’un bunker souterrain qui ressemble à un asile converti de l’époque de la guerre froide. (Il a un bain à remous et une piscine, au moins.)

Challenge physique

La première compétition a impliqué BEAUCOUP de cordes, de tonneaux géants, quelques chars (plus de détails dans une minute), un puzzle et un problème de mathématiques. Ouf. Dès la porte. Les joueurs devaient tirer les barils (attachés aux cordes susmentionnées) à travers un champ ouvert à trois reprises, terminer un puzzle, faire un problème mathématique et éviter que TJ n’essaie d’éliminer les gens avec le réservoir.

Jenny travaille clairement BEAUCOUP et fait apparemment des problèmes de mathématiques sur son téléphone tout en traînant avec ses gerbilles (ses mots, pas les miens). Ça a payé.

Gagnants: Rogan et Jenny

Moment le plus ridicule

Dans les huit premières minutes, TJ monta dans un sacré réservoir et conduisait littéralement en essayant de disqualifier les concurrents. Maintenant, chaque fois que je me sens triste, je vais juste penser à Teej vivre sa meilleure vie dans un réservoir, rire joyeusement alors qu’il gâche la journée de tout le monde.

MTV

Le plus grand «WTF que vous faites; tu sais mieux »moment

NANY. CE N’EST PAS VOTRE PREMIER RODEO D’UN LONG SHOT. POURQUOI RACCORDEZ-VOUS LE NUIT UN. Doux, doux, Nany a des yeux pour Asaf, un grand homme sombre et mystérieux aux cheveux bouclés pulpeuses qui a participé à So You Think You Can Dance et Celebrity Ninja Warrior (ce qui est apparemment une chose!).

Ils ont canouillé et embrassé la première nuit, et à tout le moins cela l’a sauvé en quelques votes dans la délibération car CT l’a appelé “le nouveau jouet de Nany”. Mais cela n’a pas suffi, car il a été élu au Purgatoire.

Pire première stratégie

Une heure après le début de l’épisode, nous comprenons que Wes et Johnny travaillent … ensemble? Depuis que nous connaissons le duo, ils se détestent ouvertement et agressivement. Enfer, dans les 30 premières minutes de cette saison, Johnny appelle son ennemi un «vilain gingembre».

Nous avons été privés de la rivalité au cours des dernières saisons, car ils ont été débauchés par de nouvelles alliances de recrues stupides qui ne respectent pas le besoin du public de voir ces deux-là essayer de se sur-élaborer des stratégies. C’est tellement bouleversant de les voir travailler ensemble.

Je donne cette alliance … trois semaines, max.

Si vous êtes toujours assis là à essayer de faire valoir que ce n’est pas du sport, jetez un œil à cette fausse publicité de Bananas inspirée de la grande annonce de Hulu de Tom Brady.

Épisode MVP

Je vais vraiment essayer non seulement de choisir CT à chaque épisode, mais oui, ce sera Dad Bod CT.

Purgatoire

Asaf a été envoyé avec le vote à la maison et a été rejoint par Jay du survivant après le vote du tribunal. Les recrues devaient pendre à une barre montée en l’air où elles tentaient de faire tomber leur adversaire en frappant un mur entre elles. Les deux pensaient qu’ils avaient l’avantage car Asaf est une danseuse et Jay est un grimpeur.

Jay remporte le défi, 2-0, renvoyant Asaf chez lui.

Mec, Nany a la pire chance avec les hommes.

Classements de puissance

5. Johnny

4. CT

3. Rogan

2. Jenny

1. Jay (remportez la première élimination, vous prenez la première place)