Le défi du meneur est de prendre le contrôle d’Internet

Beaucoup d’entre nous sont sagement assis à la maison et pratiquent la distanciation sociale – mais sans sport à regarder, de nombreux fans s’ennuient incroyablement.

Pour ma part, je n’ai jamais été aussi fier d’être membre de la Trae Young Hive. Il s’avère que notre leader est comme nous. Le coronavirus nous a tous enfermés dans la maison.

Nous avions tous besoin d’autre chose, ASAP. La garde des Hawks nous a bénis avec ce quelque chose: le #InHouseChallenge. (Notre gars n’est pas si créatif avec les noms des défis, évidemment.)

Young a organisé son propre concours privé en trois points avec des chaussettes et une poubelle. Manière de travailler sur ce cavalier, Trae.

L’Internet entier s’ennuie, alors ils sautent tous sur le plaisir.

Certaines personnes incluent même nos chiens dans le défi.

Et certaines personnes le remixent en le faisant à l’envers.

C’est l’une des choses les plus amusantes que j’ai vues sur Internet depuis un certain temps. J’ai essayé ma main et je suis allé 18 de 25 (avec quelques air… chaussettes?… Entre les deux.) Shoutout to Trae Young.

.