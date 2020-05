Le défi: la folie totale: Rogan (peut-être) met fin au règne de Jay

Il y a quelques moments dans l’histoire des éliminations de MTV’s The Challenge qui vous restent en mémoire. CT portant Johnny Bananas comme un sac à dos. CT et Adam contre Johnny Bananas et Tyler dans T-Bone (CHOO-CHOO!). Cara Maria et Jessica se battent dans Balls In. Derek et Wes se battent dans une épopée Pole Wrestle. Big E utilise Wes pour sonner physiquement la cloche dans Hall Brawl:

Hier soir, le pauvre et doux Jay (peut-être) a rejoint ces rangs. Après encore une semaine de stratégie horrible de la part de presque tout le monde dans le bunker du Challenge, Jay devait affronter Rogan dans une élimination physique. Pour rappel, Jay avait auparavant participé et remporté les deux défis d’élimination masculine, renvoyant le légendaire vétéran CT susmentionné à la maison il y a deux semaines.

L’animateur TJ Lavin a préparé le terrain, disant à Rogan et Jay qu’ils joueraient une variante de Balls Out qui a simplement ajouté l’élément LIGHTING THE BALL ON FIRE. La configuration est simple: un compétiteur est en attaque, un en défense. Le joueur offensif a le ballon (à nouveau, EN FEU) et essaie de le marquer dans le panier défendu par le défenseur. Ensuite, ils changent de côté. Premier à deux victoires.

Rogan, qui est nettement plus grand et plus fort que le dégingandé Jay, a un avantage évident dans ce match. Mais des choses plus folles se sont produites dans l’histoire du Challenge. Jay doit d’abord jouer l’offensive, et sa stratégie est juste d’essayer de surpasser Rogan. Eh bien, cela se produit:

Après que Jay ait touché le sol, tout le monde attend avec haleine. Il devient évident que Jay souffre d’une quantité incroyable de douleur alors qu’il reste à plat ventre, pratiquement immobile, et laisse échapper un gémissement bas qui vous rafraîchit le cœur.

Nous devons attendre encore une semaine pour découvrir l’étendue des dégâts – j’espère qu’il vient de lui faire perdre l’air – mais il semble que Rogan prendra la couronne de «seul gars de la maison qualifié pour disputer la finale. . “

Challenge physique

Je vais laisser TJ résumer le défi de cette semaine:

“Ça va être f ** king sweet.”

Les joueurs ont été divisés en équipes de quatre pour exécuter une sorte de course de relais intense. La première personne doit se pencher du côté d’une voiture roulant sur deux roues. Ils lisent une équation mathématique au deuxième concurrent, qui doit résoudre le problème et donner à la troisième personne un nombre à trois chiffres. Le troisième joueur choisit ensuite des tiges multicolores qui correspondent à chaque chiffre et les fait passer au challenger final. S’ils ont fait le calcul correctement, les trois tiges feront exploser une bombe lorsqu’elles tomberont dans le piston.

Je l’ai? Bien.

Devine quoi? C’est une catastrophe! Dans la première équipe, Jay rate complètement la première partie de l’équation. Sans cela, ils ne peuvent même pas commencer à faire le reste. Dans la deuxième équipe, Bananas lit toute l’équation à Bear, mais Bear n’entend pas la partie «80» de 85. Ils sont disqualifiés.

La troisième équipe laisse inexplicablement Rogan faire des maths qui – attendez – leur explosent au visage. Il gâche l’équation et la bombe de leur équipe n’explose pas. Ils ont cependant terminé toutes les étapes (même si ce n’était pas le cas).

Il faut le tour de la quatrième équipe avant que quelqu’un ne réussisse enfin. Shoutout to Swaggy C pour être capable de faire des maths et Jenny pour être capable de mettre les tiges dans le piston correctement.

MTV

L’équipe cinq est consciente des capacités de chaque personne (Kyle admet que Corey et lui sont stupides mais rapides), mais ils décident de laisser Melissa lire les chiffres avec son fort accent britannique. Les choses vont bien jusqu’à ce que Corey ne sache pas où mettre les tiges pour déclencher la bombe, mais ils le complètent. L’équipe six (Jenna, Jordan, Aneesa et Fessy) termine rapidement, mais est deux secondes plus lente que l’équipe la plus rapide.

Gagnants: Swaggy C, Josh, Jenny et Kaycee

Le moment «nous l’avons tous vu venir»

Depuis l’épisode 1, Bear a fixé son objectif sur Kailah. Les deux parties ont un autre significatif à la maison. Dans l’épisode d’hier soir, Kailah a déclaré: “Au bout du compte, je ne risquerais jamais ma vie réelle pour Bear.”

Tu sais qui dit des choses comme ça? Des gens qui risquent à 100% de risquer leur vie réelle pour Bear. Malgré les conseils de son amie Jenna et le fait qu’elle sache absolument que c’est une idée terrible, Kailah cède au flirt de Bear et cela arrive:

MTV

Se bécoter dans la salle de bain. Pour rappel, la semaine dernière, Bear a pulvérisé une pièce entière de personnes avec un extincteur pour tenter d’impressionner Kailah. Je suppose que ça a marché?

Malheureusement, cela semblait avoir des ramifications dans le monde réel lorsque Kailah et son petit-ami d’alors (DJ Mikey P) se sont séparés.

Moment le plus ridicule

Des arguments stupides commencent tout le temps sur The Challenge. Ce n’est pas surprenant, étant donné que vous avez un tas de concurrents stressés de type A qui se battent pour une tonne d’argent. Cette semaine, Jordan et Wes s’y sont mis parce que le gazon dans le gymnase était en train de s’embrouiller alors que Wes aidait Corey et Nelson à s’entraîner.

Ceci, naturellement, a conduit à un argument où Jordan a mis une saucisse au visage de Wes pendant que Wes essayait de devenir haut et puissant.

Aneesa: Comment pouvez-vous prendre quelqu’un au sérieux quand il vous tient une saucisse de trois pieds de long sur le visage?

MTV

Ne vous inquiétez pas, Jordan a nettoyé ce tableau brut peu de temps après cette rencontre.

Épisode MVP

Dans un épisode mis en évidence par des concurrents plus incroyablement incompétents sur le plan stratégique, je vais aller avec Jenna pour avoir été un phare brillant en ces temps sombres. Jenna, qui participe à son neuvième défi, est une sacrée joie. Dans cet épisode, elle a donné à son amie Kailah d’excellents conseils pour ne pas se connecter avec Bear (que Kailah a ignoré), a pu parler à son petit ami (maintenant fiancé) Zach, est arrivée deuxième dans le défi physique et a eu cet échange avec un producteur :

Jenna: Ce défi est appelé «Bomb Squad», et en tant que groupe, nous devons trouver une équation mathématique et faire exploser une bombe. Producteur: Vous «faites exploser» une bombe. Jenna: J’ai pensé, oui. Je ne savais pas quel mot je disais.

Crânes rouges

En ce moment, Jay a encore deux Red Skulls et est le seul concurrent masculin qualifié pour la finale. J’ai le sentiment que ce ne sera peut-être pas le cas après la fin de l’épisode, mais nous le saurons la semaine prochaine. Chez les femmes, Dee et Jenny ont toutes deux des crânes rouges.

Classements de puissance

5. Kaycee

4. Swaggy C.

3. Johnny

2. Jenny

1. Jay