Le défi proposé par José Juan Macías pour faire face au coronavirus

Source: Twitter @SPORTLIVE_VE

Plusieurs personnalités bien connues ont innové pour rendre les gens plus agréables mise en quarantaine pour lui Coronavirus et cette fois, José Juan Macías de Chivasa proposé un défi viral.

Macías a annoncé qu’à partir de ce vendredi, il augmentera réseaux sociaux vidéos de routines de 15 à 20 minutes pour que les gens le reproduisent à la maison et a appelé cela comme le #JJChallenge.

“Dans les mauvais moments, j’aime toujours sortir le bien et j’ai commencé à penser que nous pouvons faire ensemble dans cette quarantaine afin qu’elle ne nous alourdit pas et ne génère pas de bonnes habitudes”, a expliqué l’attaquant du Guadalajara.

Tout au long de sa jeune carrière, José Juan Macías Il a été caractérisé pour être un footballeur discipliné et dévoué à sa performance sur le terrain et pour cette raison, il fait des séances d’entraînement spéciales et prend soin de son alimentation.