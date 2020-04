Le délai pour conclure la Ligue des champions est refusé

De l’écriture

Journal La Jornada

Lundi 6 avril 2020, p. 4

L’UEFA a nié que la Ligue des champions et la Ligue Europa aient un délai maximum pour conclure les deux compétitions, après l’interview qui a été menée avec Aleksander Ceferin, président de cette instance, et dans laquelle il a révélé à un réseau allemand le 3 Août comme date limite. Le président a été très clair sur le fait de ne pas fixer de dates exactes pour la fin de la saison. Des options pour jouer à des jeux en juillet et août si nécessaire sont à l’étude, sous réserve de l’autorisation des autorités nationales, a expliqué l’entité dans un communiqué, tout en affirmant que la priorité est de préserver la santé.

.