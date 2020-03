Le déménagement de Jadon Sancho à Manchester United est menacé, le club prévoyant de réduire ses dépenses en raison du coronavirus

Manchester United a reçu un coup dur dans sa poursuite de Jadon Sancho, le club étant censé réduire ses dépenses cet été en raison du coronavirus.

Selon le Daily Mirror, plusieurs grands clubs de Premier League envisagent d’abandonner les plans d’une grande dépense estivale sur le marché des transferts au milieu des craintes de contrecoup sur les dépenses somptueuses pendant la pandémie.

. – .

Sancho ne manque pas d’admirateurs

Chelsea, Liverpool et Manchester United ont tous été identifiés comme des clubs potentiels qui pourraient s’abstenir d’investir de grandes quantités à la lumière de la crise sanitaire mondiale.

Ce sera un coup dur pour United, qui mènerait la chasse au Borussia Dortmund et à la starlette anglaise Sancho.

Sancho, 19 ans, connaît une saison phénoménale en Bundesliga, marquant 14 buts et ajoutant 15 passes décisives en seulement 23 matches de championnat.

Chelsea a également manifesté son intérêt pour l’adolescent alors que Frank Lampard, qui était une icône du fan de Blues Sancho pendant son enfance, tente de l’attirer à Stamford Bridge.

Glen Johnson dit que Jadon Sancho devrait rejoindre Liverpool, plutôt que Manchester United, cet été

On pense que Dortmund demanderait plus de 120 millions de livres sterling pour les services de l’ailier, mais les plans pour le ramener en Premier League ont peut-être été interrompus avec des clubs plus prudents pour dépenser des frais somptueux pendant la crise sanitaire mondiale.

Un administrateur de club a déclaré à The Mirror: «À quoi ressemblera une fenêtre de transfert lorsqu’elle fonctionnera, tout le monde peut le deviner, mais vous pouvez être certain que le club échangera avec prudence.

“Nous pourrions même voir que c’est le moment où le marché des transferts est recalibré, beaucoup de footballeurs croyant que tout le sens de la réalité a disparu ces dernières années.

“Les salaires des joueurs à l’avenir pourraient également être examinés par certains clubs car le football compte le coût d’un arrêt sans précédent du sport.”

.