Le départ de Tom Brady éclipse le problème flagrant des Patriots

La situation du quart-arrière des New England Patriots est probablement la plus intéressante de la NFL. Tom Brady est parti pour les Buccaneers de Tampa Bay et a laissé derrière lui un poste vacant impossible à combler. Et Bill Belichick a choisi de faire des efforts discrets et modestes pour combler ce trou.

Étant donné que les Patriots ont environ 1 million de dollars d’espace, l’équipe pourrait être satisfaite – ou simplement liée à – son groupe de quart-arrière actuel: Jarrett Stidham, Brian Hoyer et Cody Kessler. Mais vous avez déjà entendu cela auparavant, non? Tel est le problème évident.

Mais, rappel: Belichick n’a pas de talent au bout du fil.

Les Patriots n’ont pas pu remplacer un autre futur Temple de la renommée, Rob Gronkowski. Il a pris sa retraite après la saison 2018 et a laissé un trou de la taille de Gronk, une autre vacance impossible à combler. La Nouvelle-Angleterre a adopté une approche très similaire en perdant Gronk face à ce qu’elle fait sans Brady. Bien que les Patriots aient tenté de signer Jared Cook en 2019, l’équipe a eu recours à Ben Watson, Ryan Izzo et Matt LaCosse, un groupe qui a enregistré 36 captures, 418 captures et deux touchés. Leur production combinée s’est terminée avec moins de prises, moins de verges et moins de touchés que ceux de l’ex-joueur des Bengales Tyler Eifert, qui était dans une lamentable offensive de Cincinnati.

Le problème avec la recherche de production à la position finale serrée, cependant, est qu’il y a une quantité extrêmement limitée de talents à la position. Les vétérans expérimentés ont une prime, Eifert signant un accord absurde de 15,5 millions de dollars sur deux ans avec les Jaguars pendant la morte-saison. Belichick est depuis longtemps un acheteur de bonnes affaires en agence libre, et il est totalement désintéressé de payer Eifert ou Jimmy Graham, qui a signé un contrat de 16 millions de dollars sur deux ans avec les Bears, le taux en vigueur pour leurs services. Belichick n’a même pas pris la peine d’ajouter un autre joueur au groupe pendant l’intersaison. En fait, il perd le meilleur attrapeur de passes dans la position finale serrée, Watson, qui a terminé avec 17 attrapés et 173 verges.

La position de receveur de la Nouvelle-Angleterre a suscité de nombreuses critiques en 2019, Julian Edelman dirigeant le groupe. Derrière lui, Mohamed Sanu, N’Keal Harry et Phillip Dorsett n’ont pas pu s’intensifier. Le talent offensif était si peu impressionnant que cela semblait être une grande raison pour laquelle Brady a commencé à envisager d’autres options lors de l’agence libre. Brady voulait que les Patriots améliorent le tableau de profondeur des joueurs avant de revenir, selon NFL Network. Ils ne l’ont pas fait. Si Brady, un quart-arrière en déclin mais toujours solide, a estimé que le groupe était insuffisant pour lui, alors ils seront probablement insuffisants pour Stidham (ou Hoyer ou Kessler).

Et même s’il est facile d’imaginer que la position de receveur des Patriots progresserait en 2020 – Harry et Jakobi Meyers étaient des recrues et Sanu souffrait d’une grave blessure à la cheville – il n’y a pas le même espace d’optimisme pour Izzo et LaCosse. Les Patriots doivent s’améliorer dans cette position. Il est probable qu’un bon joueur au bout serré pourrait travailler comme sécurité ensuite, si Stidham finit par être le starter la saison prochaine. Le problème est qu’il ne semble pas y avoir beaucoup d’options pour la Nouvelle-Angleterre.

L’équipe pourrait échanger contre l’Evan Engram des Giants, le David Njoku des Browns ou une autre option à haut potentiel et à haut risque. La Nouvelle-Angleterre pourrait également rédiger l’un des meilleurs objectifs – Cole Kmet ou Adam Trautman, entre autres – mais ce ne devrait pas être une classe comme l’année dernière, qui présentait des talents d’élite comme Noah Fant et T.J. Hockenson.

Avec Belichick, rien n’est impossible. Peut-être que lui et le coordinateur offensif Josh McDaniels peuvent réorganiser le quart-arrière et les positions finales serrées en peu de temps. Mais la performance du prochain quart-arrière semble liée à la production des extrémités serrées. Sans mise à niveau serrée, les Patriots peuvent laisser Stidham sans soutien, tout comme Brady.

