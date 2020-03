Le dernier mème est des conférences vidéo devenant Brady Brunch

C’est un mème très Brady.

Bien que nous soyons tous coincés en quarantaine et pratiquons la distance sociale à mesure que la pandémie de coronavirus se poursuit, nous utilisons tous la vidéoconférence – comme Zoom et Google Hangouts – pour la socialisation et les réunions d’affaires.

Et beaucoup, beaucoup de gens ont remarqué que lorsque vous utilisez ces services avec un tas d’appels dans des boîtes empilées les unes sur les autres à l’écran, cela ressemble à la séquence d’ouverture emblématique de The Brady Bunch, dans laquelle les deux familles étaient toutes réunies ( et Alice! N’oubliez pas Alice!) et “vous êtes regardés”.

Je vous présente le mème le plus récent que nous avons vu partout:

