Le dernier revers de blessure d’Andy Murray doit être considéré comme une préoccupation

Andy Murray a confirmé que son dernier sort hors du terrain sera prolongé après son retrait du mois prochain de l’Open Sud de France à Montpellier et du tournoi mondial de tennis ABN AMRO à Rotterdam.

La nouvelle sera accueillie avec inquiétude par l’armée de fans de Murray, qui espérait le voir revenir au Grand Chelem à l’Open d’Australie la semaine prochaine, mais il a maintenant admis que son dernier retour sera de nouveau retardé alors qu’il continue de lutter contre un problème pelvien.

“L’ecchymose osseuse prend plus de temps à guérir qu’on ne le pensait, donc je ne jouerai pas à Montpellier ou à Rotterdam en février”, a déclaré Murray.

«Je ne veux rien précipiter ou mettre un calendrier sur ma guérison. Je vais écouter mon corps et prendre du recul sur le terrain pour concourir quand le moment sera venu. “

Formation d’Andy Murray via Twitter

Les événements d’Indian Wells et de Miami Masters en mars pourraient maintenant être une cible pour Murray, qui a publié une image de lui-même en train de s’entraîner dans le gymnase avec son équipe, mais il doit y avoir une inquiétude que le joueur de 32 ans aura du mal à continuer à blessures de combat si ce dernier problème continue de le déranger.

Le documentaire captivant d’Amazon Prime de Murray, chroniquement, son retour de la chirurgie de la hanche l’a vu saluer pour sa détermination à prolonger sa carrière de tennis, mais il a déclaré à Tennis365 en novembre que son désespoir de retourner sur le terrain n’était plus aussi fort qu’autrefois.

“Je ne suis pas inquiet” – Andy Murray admet qu’il est enfin prêt pour la vie après le tennis

“Si je suis en bonne santé, je voudrais continuer à jouer aussi longtemps que possible, mais je ne sais pas combien de temps cela durera”, nous a-t-il dit. «Tant que je ne souffrirai pas, je continuerai à jouer. Cela dépend de la durée de vie de la hanche. Je pourrais aussi avoir d’autres blessures. Si je suis en bonne santé, je serais ravi de jouer aussi longtemps que possible.

«J’ai ressenti ce que c’était pendant trois ou quatre mois pour voir à quoi ressemblerait la vie si je ne jouais plus au tennis et que tout allait bien, donc je ne suis pas inquiet si je devais arrêter dans six mois c’est l’heure. Si je reçois une autre blessure, je l’appellerai probablement un jour et je serais bien avec ça maintenant. “