Le dernier «voyage» de James Harden est en fait totalement légal. Voici pourquoi

James Harden est devenu l’un des joueurs les plus polarisants de la NBA alors qu’il est devenu le meilleur buteur en vie. Bien que personne ne nie que les chiffres de Harden sont incroyables – il est en tête de la NBA avec 35,2 points par match, cinq points devant Giannis Antetokounmpo – comment il les obtient est devenu un sujet de débat national. L’arsenal offensif de Harden a été construit sur un barrage de reculs et de marches à trois points combinés à une capacité sans précédent de tirer des fautes, mais la partie de son jeu qui déroute tant de gens est son lay-up à l’euro.

Harden n’a pas inventé l’euro-step, mais on a l’impression qu’il l’a perfectionné. Lorsque Harden ramasse son dribble et se met en mouvement, les défenses sont à sa merci pour céder deux points. Le mouvement est devenu si efficace qu’il a conduit de nombreux fans, joueurs et annonceurs adverses à demander qu’il soit sifflé comme un voyage.

Cela s’est produit à nouveau lors de la victoire des Rockets de Houston contre les Utah Jazz 120-110 samedi soir. Harden a de nouveau ouvert la voie à Houston avec 38 points, mais c’est une pièce en particulier qui a suscité la conversation depuis. Alors que Harden attaquait la défense de Jazz et utilisait un lay-up de l’euro pour marquer un seau, les annonceurs de l’Utah plaidaient pour un appel itinérant à la télévision.

À première vue, il semble que Harden fasse trois pas avant de marquer le ballon, ce qui serait contraire aux règles et devrait être sifflé comme un voyage. Mais si vous regardez le livre des règles de la NBA et regardez à nouveau le jeu, il est assez clair que cela ne voyage pas: c’est une décision totalement légale.

Tout revient à l’étape de «rassemblement». Voici comment le livre de règles NBA définit un regroupement:

Pour un joueur qui contrôle le ballon tout en dribblant, le regroupement est défini comme le point où un joueur fait l’une des actions suivantes:

Met deux mains sur le ballon ou permet au ballon de s’immobiliser pendant qu’il le contrôle;

Met une main sous le ballon et la met en pause; ou

Sinon, il acquiert suffisamment de contrôle du ballon pour le tenir, changer de main, passer, tirer ou le bercer contre son corps.

Incorporation du rassemblement dans la règle du voyage

Le regroupement sera expressément incorporé dans la règle de déplacement pour clarifier le nombre de pas qu’un joueur peut faire après avoir reçu le ballon pendant qu’il progresse ou termine son dribble:

Un joueur qui ramasse le ballon tout en progressant peut (a) faire deux pas pour s’arrêter, passer ou tirer le ballon ou (b) s’il n’a pas encore dribblé, un pas avant de relâcher le ballon pour commencer son dribble.

Un joueur qui ramasse le ballon en dribblant peut prendre deux mesures pour s’arrêter, passer ou tirer le ballon.

La première étape se produit lorsqu’un pied ou les deux pieds touchent le sol après que le joueur a ramassé le ballon.

Cette dernière ligne est la plus importante. Les officiels de la NBA ne commencent pas à compter les étapes avant la fin du rassemblement. Harden et d’autres stars comme Antetokounmpo ont pu tirer parti de cette règle à leur avantage lors de la conduite vers le panier.

Regardez le Harden jouer à nouveau ci-dessus. Harden récupère le ballon alors qu’il fait son premier pas. C’est légal selon le livre de règles et ne démarre pas le décompte du nombre de pas que Harden est autorisé à faire:

Harden fait ensuite deux pas et dépose le ballon. Il semble qu’il traîne son pied arrière dans sa dernière étape, mais comme Basketball Breakdown et d’autres l’ont souligné, c’est également légal.

Non, Harden ne voyage pas quand il entre dans son lay-up euro, même si cela ressemble à des fans occasionnels. Il s’agit d’une décision légale en raison de la façon dont la collecte est définie dans le livre de règles. N’oubliez pas que la prochaine fois que quelqu’un se plaint que Harden prend trois mesures.