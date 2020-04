Le détail avec l’hôpital Vall d’Hebron pour faire face au coronavirus

Andrés Iniesta et sa partenaire Anna Ortiz, ont fait un don à l’hôpital Vall d’Hebron de Barcelone afin qu’ils continuent leur combat pour s’arrêter et gagner la bataille contre le coronavirus. Le manchego, du Japon, a assuré que c’est une “fierté” pour eux de donner de l’argent, en plus d’envoyer Bravo à toutes les toilettes du centre catalan et de toute l’Espagne.

«En tant qu’ambassadeurs de la Vall d’Hebron, nous sommes fiers de continuer à collaborerou et continuer à ajouter à cette situation si difficile et compliquée que nous vivons tous “, a expliqué Iniesta dans une vidéo publiée par le centre hospitalier sur ses réseaux. Ce don rejoint celui qu’Andrés Iniesta a également fait à un hôpital d’Albacete.

Iniesta a envoyé un message de remerciement à tous les personnels de santé de Vall d’Hebron et dans toute l’Espagne pour leur travail et pour essayer d’améliorer la situation jour après jour. «Je ne veux pas oublier les patients ou les proches qui souffrent cette situation, à partir d’ici, nous sommes très conscients de tout “, at-il dit.

Sa femme, Anna Ortiz, a ajouté qu’elle est très consciente de l’évolution de COVID-19 en Espagne. «Toute notre famille et nos amis sont en Espagne, même du Japon nous suivons tout de très près ce qui se passe et ce qu’ils vivent. En tant qu’ambassadeurs, nous ressentons une grande fierté et une obligation de continuer à être à vos côtés “, a-t-il déclaré.

Pour sa part, L’Hôpital Vall d’Hebron a remercié ses ambassadeurs pour le geste. «Merci Andrés Iniesta et Anna Ortiz pour les encouragements et pour votre don Vall d’Hebron pour nous aider à continuer à lutter contre le coronavirus », ont-ils noté, faisant référence à la campagne« #AjudemElsHerois »(« We Help Heroes »).

Iniesta et Ortiz ont déjà parrainé la campagne “ Avec toi, comme à la maison ” en janvier 2018, avec laquelle l’hôpital Vall d’Hebron de Barcelone a levé des fonds pour la création d’un espace de néonatologie impliquant les parents dans les soins aux bébés , en particulier chez les nourrissons prématurés, dans une zone d’environ 500 mètres carrés et en communication directe avec les soins intensifs et néonatal Semicritics.