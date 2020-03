Le deuil au soccer! Un joueur décède à 14 ans d’un coronavirus

Source: 20 minutes / EFE

Le football international, encore une fois, est en deuil. La mort malheureuse de Vítor Rafael Bastos Godinho, Joueur portugais de foot en salle qui a quitté ce monde à 14 ans pour complications dérivées de coronavirus.

Baguettes Godinho, selon le portail Débat, il a été admis à l’hôpital de Feira positif dans COVID-19. Cependant, les malaises ont été aggravés par la problème de psoriasis dont il a souffert, ce qui a rendu extrêmement difficile votre état de santé.

Le psoriasis provoque l’accumulation et la formation de cellules “écailles“Déclenchement des démangeaisons et les problèmes du système immunitaire. Ce qui précède a été combiné avec le positif pour le coronavirus, raison pour laquelle le jeune footballeur ne pouvait pas supporter plus.

Vítor Rafael appartenait à Centre culturel et récréatif de Maceda (CCRM) du Portugal. Pour cette raison, le club et le Fédération portugaise de football Ils ont adressé leurs condoléances aux proches et invité la société à prenez soin de vous pour éviter plus de résultats comme celui-ci.