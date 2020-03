Le diagnostic de coronavirus de Rudy Gobert arrive chez les fans de la NBA

Alors que la NBA commençait à traiter le coronavirus au début du mois, les actions de la ligue semblaient assez petites et pittoresques: coups de poing au lieu de cinq, ne prenez pas de stylo de fan pour des autographes, des trucs comme ça. Certains acteurs et officiels ont souligné l’importance de préparer et d’écouter les instructions des responsables de la santé publique concernant COVID-19; d’autres ont adopté une approche plus décontractée de quelque chose qui avait causé une perturbation majeure à l’étranger, mais qui n’était pas encore un problème répandu aux États-Unis.

Le grand homme vétéran du jazz Ed Davis a mis un point très fin sur la situation samedi dernier.

“Ça ne va pas vraiment devenir sérieux avant que quelqu’un de la NBA ne l’attrape”, a déclaré Davis à Mike Vorkunov de The Athletic. “C’est là que ça va être un problème. C’est là que ça va alerter les enculés. … Je suppose que dans des choses comme ça, ça ne devient pas vraiment sérieux jusqu’à ce qu’il frappe à la maison ou quelque chose comme ça. “

Il a frappé à la maison mercredi soir, lorsque la NBA a suspendu la saison 2019-2020 suite à des informations selon lesquelles le centre des étoiles Rudy Gobert – le coéquipier de Davis – avait été diagnostiqué avec COVID-19.

Le diagnostic COVID-19 de Gobert a déclenché une vague d’activités. Le match des Jazz contre le Thunder d’Oklahoma City a été annulé après qu’un membre du personnel médical du Thunder s’est précipité sur le terrain quelques secondes avant le coup d’envoi pour alerter les officiels que quelque chose se passait. Après un retard prolongé au cours duquel la mascotte du Thunder, une équipe de cheerleading et l’interprète de la mi-temps Frankie J ont tous joué, l’annonceur a déclaré que «en raison de circonstances imprévues», le jeu avait été reporté et a informé les fans inquiets toujours dans le bâtiment , “Vous êtes tous en sécurité.” Les membres du Jazz et du Thunder ont ensuite été mis en quarantaine au Chesapeake Energy Arena. Alors que les membres du groupe itinérant du Jazz ont été testés immédiatement, les joueurs et le personnel de Thunder ont été initialement renvoyés chez eux mercredi soir sans avoir été testés, mais ils seront désormais soumis à des tests COVID-19 sous la direction du département de la santé de l’État d’Oklahoma. Alors que la NBA avait initialement annoncé que la suspension de la saison entrerait en vigueur après la fin des matchs de mercredi, la finale de la soirée entre les Kings et les Pélicans a été annulée car l’un des arbitres affectés au jeu, Courtney Kirkland, avait officié un match de jazz. plus tôt dans la semaine.

Les joueurs des équipes que le Jazz avait affrontées au cours des 10 derniers jours, ainsi que les membres de leurs groupes itinérants, ont été sommés de s’auto-mettre en quarantaine, selon Brian Windhorst d’ESPN. Parmi ces équipes, les Celtics, Pistons et Raptors ont déjà annoncé leur intention de le faire. Les Cavaliers ont annoncé qu’ils n’étaient «pas actuellement sous quarantaine obligatoire», mais que tous les joueurs ou membres du personnel qui présentent des symptômes «seront testés et subiront une auto-quarantaine». Les Knicks, qui ont joué dans l’Utah le 4 mars, n’ont fait aucune déclaration publique à ce sujet. (Les Wizards, qui ont joué dans l’Utah le 28 février, ont également annoncé leur auto-quarantaine.)

Il a été rapporté jeudi que le coéquipier de Gobert, le gardien des étoiles Donovan Mitchell, a également reçu un diagnostic de coronavirus; il aurait été le seul autre membre du Jazz à le faire. Étant donné la nature interconnectée d’une ligue dans laquelle les équipes ont entretenu des contacts physiques étroits avec des adversaires dans différentes villes plusieurs fois par semaine, il ne serait pas surprenant que des tests plus positifs aient suivi.

La décision de la NBA de suspendre le jeu (qui aurait eu lieu malgré une certaine résistance des Knicks, Rockets et Pacers) marque l’une des intrusions les plus directes et les plus graves à ce jour dans la vie américaine quotidienne par une pandémie mondiale croissante qui a produit plus de 127 000 cas et 4 700 décès dans le monde, avec au moins 1 300 cas et 38 décès aux États-Unis. Depuis mercredi soir, la Major League Baseball, la NHL, la MLS, la G League et l’USHL ont tous rejoint la NBA pour suspendre la compétition, tout comme de nombreuses grandes ligues européennes de basket-ball. Avant l’annonce du test positif de Gobert et la décision de la NBA de suspendre, la NCAA avait prévu d’aller de l’avant avec son tournoi annuel March Madness en l’absence de fans; jeudi après-midi, la NCAA a choisi d’annuler – et non de reporter – les tournois masculins et féminins et «tous les championnats NCAA d’hiver et de printemps restants».

Le test positif de Gobert ressemble à un moment éclair dans la compréhension du public américain de COVID-19. Bien que le centre français de 27 ans ne soit pas un nom familier comme LeBron ou Durant (ni Tom Hanks), il est une figure majeure de la NBA – deux fois joueur défensif de l’année et joueur étoile. . Il est également, notamment, quelqu’un dont la réponse initiale à la menace du coronavirus a été de se moquer d’une politique de la NBA demandant aux journalistes de rester à au moins 6 pieds pendant les entretiens par mesure de précaution, en mettant un point d’honneur à toucher chaque microphone et appareil d’enregistrement. appartenant aux journalistes tenus à distance …

… Et quelqu’un que «les joueurs de jazz disent en privé [he] a montré une attitude cavalière envers le virus dans les vestiaires, touchant ses coéquipiers et leurs effets personnels », selon Adrian Wojnarowski d’ESPN. (Pour ce que ça vaut, le ministère de la Santé de l’Utah a déclaré à Ben Anderson de KSL qu’il considérait le toucher du microphone de Gobert comme une «exposition à faible risque». retour en Utah.) Aucun n’a rapporté un test positif.

Gobert s’est excusé publiquement auprès de ceux qu’il «aurait pu mettre en danger» jeudi dans une publication Instagram. “À l’époque, je ne savais même pas que j’étais infecté”, écrit-il. «J’étais insouciant et je n’ai aucune excuse. J’espère que mon histoire sert d’avertissement et amène tout le monde à prendre cela au sérieux. »

Si ce n’était pas très clair avant mercredi – et cela aurait dû l’être, même si la ligue n’a pris que des mesures progressives pour suivre les recommandations des responsables de la santé publique en annulant les grands rassemblements publics – ce n’est pas quelque chose à traiter à la légère. C’est suffisamment grave pour arrêter plusieurs multinationales de plusieurs milliards de dollars dans leur élan jusqu’à ce qu’il y ait plus d’informations sur les prochaines étapes.

Le propriétaire des Mavericks, Mark Cuban, a déclaré sur ESPN jeudi matin qu’il ne pensait pas que le reste de la saison 2019-2020 serait annulé, mais plutôt qu’il pourrait être reporté; il a émis l’hypothèse que les équipes pourraient jouer une version raccourcie de la saison régulière restante avant d’entrer dans les séries éliminatoires, avec des matchs qui se prolongent tard dans l’été. Une saison NBA qui a dépassé la mi-juin nécessiterait des changements drastiques pour une multitude d’événements d’été, y compris, mais sans s’y limiter, le projet de la NBA 2020, le début de l’agence libre, les différentes ligues d’été de la NBA, la participation des joueurs à l’été 2020 Jeux olympiques de Tokyo (si cela devait rester sur le calendrier), et le début de la saison 2020-21.

Le processus consistant à déterminer comment tout cela pourrait fonctionner a commencé par une conférence téléphonique du Conseil des gouverneurs jeudi après-midi, mais avec la propagation de la pandémie et les acteurs des secteurs public et privé commencent tout juste à mettre la main sur son impact potentiel, nous ne devrait pas anticiper un retour rapide. Plusieurs rapports indiquent que la ligue sera en pause pendant au moins un mois, date à laquelle la ligue réévaluera et déterminera sa prochaine ligne de conduite. La façon dont les équipes de la NBA gèrent cette période reste à voir.

Les contrats des joueurs sont entièrement garantis, bien que, comme l’ont indiqué plusieurs sources, il existe un mécanisme dans la convention collective entre la ligue et ses joueurs qui pourrait potentiellement permettre aux propriétaires de retenir la rémunération des joueurs. L’article XXXIX, section 5, de la CBA – l’intitulé «Résiliation par la NBA / Force Majeure» – couvre un événement ou une condition qui rend impossible ou «économiquement impossible» pour la NBA de s’acquitter de ses obligations, y compris, mais sans s’y limiter, la guerre , le terrorisme, les événements météorologiques catastrophiques et les catastrophes naturelles … et les “épidémies”. Si un tel événement ou une telle condition se produisait, empêchant les équipes de jouer à des jeux et que ces jeux n’étaient pas reprogrammés ou rejoués, alors «l’indemnité payable à chaque joueur qui figurait sur la liste d’une équipe qui n’était pas en mesure de jouer un ou plusieurs jeux pendant la La période de force majeure sera réduite de 1 / 92,6e de l’indemnisation du joueur pour la ou les saisons couvrant la période de force majeure. »

La question de savoir si les propriétaires chercheraient les contrôles des joueurs pendant une pandémie est une autre question. Un tel coup de feu à travers la proue de la main-d’œuvre pourrait ne pas être la décision la plus sage, étant donné que la ligue voudrait beaucoup pouvoir reprendre ses activités dès qu’il est possible de le faire en toute sécurité. En termes de main-d’œuvre, la plus grande préoccupation sera l’impact de la suspension sur les nombreux employés horaires et à temps partiel de l’aréna qui n’ont plus de jeux à jouer. Cubain a déclaré mercredi qu’il préparait un plan pour payer les travailleurs déplacés de l’aréna pendant la pause; les Cavaliers ont annoncé jeudi qu’ils feraient de même, et les 76ers ont déclaré qu’ils étaient «déterminés à aider nos associés de l’arène pendant cette période». Nous verrons si d’autres équipes emboîteront le pas.

L’impact de la suspension de la ligue sur les revenus – et donc sur les revenus liés au basket-ball, et donc sur le plafond salarial et les lignes de taxe de luxe qui sont liés à la BRI – reste incertain. Bobby Marks d’ESPN prévoyait qu’une reprise du calendrier restant mais avec des fans non autorisés “pourrait coûter à la ligue environ 500 millions de dollars en BRI, même avant les éliminatoires”, mais qu’un retour au jeu avec des fans dans les tribunes pourrait atténuer ou éliminer même les pertes potentielles. L’expert du plafond salarial Larry Coon a déclaré à Henry Bushnell de Yahoo Sports que, puisque le plafond salarial est «fixé en fonction des revenus prévus pour cette [next] saison “, et que” les revenus de cette saison seront un mauvais prédicteur pour les revenus de la saison prochaine “, la ligue et le syndicat des joueurs pourraient choisir de” faire quelque chose de différent “pour déterminer comment calculer le plafond 2020-2021.

Cela, comme tant d’autres choses sur cette situation, reste en suspens, et le restera probablement pendant un certain temps. Tout ce que nous savons avec certitude, c’est que nous ne regarderons pas le basket-ball de la NBA et de nombreux autres sports pendant un certain temps. Pour des millions de privilégiés qui n’en ont pas été touchés avant cette semaine, la gravité du coronavirus a frappé mercredi. Et maintenant, nous attendons.

