Le diagnostic de Federico Viñas confirmé

Ce jour-là, le thème Federico Viñas a été une tendance chez les adeptes des Eagles of America, qui se sont inquiétés de l’état de santé du char uruguayen.

Et c’est qu’hier après son départ en raison de douleurs abdominales, beaucoup pensaient qu’il s’agissait de maux d’estomac, cependant, ne pas s’entraîner aujourd’hui avec le reste de ses compagnons, a sonné l’alarme dans l’amour des Eagles.

Le journaliste de TUDN, Juan Carlos Díaz, a révélé la souffrance de Federico Viñas qui est une inflammation des nœuds de l’abdomen, c’est pourquoi il n’a pas pu continuer le match hier et a même mentionné Miguel Herrera qu’il ne pouvait pas bien marcher.

Federico Viñas a souffert d’une glande enflée à l’abdomen, tout semble indiquer qu’il sera samedi contre Necaxa! @TUDNMEX @TUDNUSA @TUDNLive

– Juan Carlos Díaz M. (@jcdiazmurrieta) 27 février 2020

Bien que la condition soit plus grave qu’on ne le pensait, on s’attend à ce qu’il soit prêt pour le match contre les Necaxa Rays, une situation qui rassurera Miguel Herrera et les fans d’Amérique comme Henry Martin l’est aussi. blessé et semble incapable de se remettre de son inconfort.

Il semble que Federico Viñas sera en mesure de récupérer et de continuer à être le chef de file de l’attaque d’Azulcrema, bien qu’ils verront comment il continue sa récupération car il reste peu pour le match contre Necaxa.