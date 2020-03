Le diagnostic de Rudy Gobert a peut-être aidé, dit Van Pelt

La question est légitime: la plupart des sports auraient-ils fermé leurs portes si le centre de jazz d’Utah Rudy Gobert n’avait pas été diagnostiqué avec un coronavirus?

Scott Van Pelt d’ESPN, dans son segment “1 Big Thing” de jeudi soir, est “entièrement convaincu” que les matchs et les tournois se seraient poursuivis.

Mais nous y voilà.

Van Pelt a ensuite expliqué comment nous pourrions peut-être regarder en arrière sur la route et nous demander si tous ces arrêts étaient une réaction excessive.

“Ou”, a-t-il ajouté, “peut-être que le diagnostic d’un grand homme français a rendu un immense service à notre pays. Je sais que c’est vrai: il a appuyé sur le bouton de vitesse de distorsion de tout cela. Et en supprimant les jeux qui sont le plus grand lieu de rassemblement et de terrain d’entente de notre société, cela a forcé tout le monde à prendre tout cela beaucoup plus au sérieux. »

Regardez l’intégralité du segment ci-dessous:

