Le directeur d'Arsenal confirme que Freddie Ljungberg restera entraîneur, discute des plans de transfert de janvier et de Mesut Ozil

Freddie Ljungberg restera au sein de l'équipe d'entraîneurs d'Arsenal après la nomination de Mikel Arteta comme entraîneur-chef, a confirmé l'Espagnol.

Ljungberg, l'ancien ailier suédois d'Arsenal, avait pris en charge les Gunners sur une base intérimaire après le limogeage d'Unai Emery le mois dernier, mais il semblait être dans les limbes car le club a nommé Arteta comme nouveau patron vendredi.

Arteta a quitté Man City pour devenir directeur d'Arsenal – sera-t-il un succès à son retour aux Emirats?

Il n'avait été promu au poste d'entraîneur de la première équipe d'Emery tout au long de l'été après avoir travaillé dans l'académie d'Arsenal, et un retour à la configuration des jeunes avait été envisagé comme une destination possible si Arteta ne voulait pas que le joueur de 42 ans autour .

Cependant, il a confirmé que Ljungberg restera l'un des cadres supérieurs lors de sa première conférence de presse d'avant-match depuis la prise en charge des Gunners.

"J'ai parlé à (Ljungberg) après le match", a expliqué Ateta. «Je lui ai dit qui je voulais faire venir et je voulais savoir ce qu'il ressentait.

«Nous avons décidé que la meilleure chose serait qu'il continue avec nous. Je le connaissais un peu et nous allons commencer un nouveau chapitre et il était très positif. »

Arteta était dans les tribunes de Goodison Park samedi pour regarder le dernier match de Ljungberg en tant que gardien, et a officiellement pris les commandes peu de temps après.

Son premier match a lieu le lendemain de Noël avec les Gunners en visite à Bournemouth, et vous pouvez écouter les commentaires complets du match EN DIRECT sur talkSPORT 2!

Arteta a discuté d'autres sujets lors de sa conférence de presse, et vous pouvez lire les meilleurs morceaux ci-dessous…

À l'heure à Arsenal jusqu'à présent

«Je pense que nous avons une très bonne équipe avec beaucoup à améliorer. Les deux choses que j'ai exigées qu'ils ont faites, c'était donc un bon point de départ. Ils ont un peu de l'image que j'attends d'eux.

«Nous sommes beaucoup plus engagés. Le langage corporel était bien meilleur et ils avaient beaucoup plus de passion. Ce n'est pas négociable.

«J'ai besoin de tous à bord. Toutes les réunions que nous avons eues ont pour but de faire participer tout le monde et jusqu'à présent, je suis très satisfait de la réaction. "

Sur les commentaires de Freddie Ljungberg Mesut Ozil

«C'est une question pour Freddie. Je voulais juste qu'il choisisse la meilleure programmation possible pour le match.

"Vous ne serez pas jugé sur ce que vous avez fait dans le passé, positif ou négatif.

"Nous essaierons d'éliminer l'équipe la plus compétitive, nous devons être prêts et les annuler autant que possible."

Sur la fenêtre de transfert de janvier

«Nous avons eu de nombreuses autres conversations. Nous avons bientôt une réunion et quelques idées mais nous devons les mettre ensemble. »

Sur le racisme dans le football

«Je pense que si cela continue, un autre type de réaction sera nécessaire. Le message pour le chasser doit être encore plus fort après hier.

"Chaque situation est différente, donc c'est difficile car un joueur peut réagir de différentes manières."

Sur Eddie Howe

"Très impressionné depuis qu'il a commencé, c'est un très bon signe pour moi.

«C'est un entraîneur que j'aime et j'apprécie le travail qu'il fait parce que ce qu'il a fait n'est pas facile depuis de nombreuses années.»

Travailler sous Pep Guardiola

«J'ai aidé autant que j'ai pu. J'ai donné tout ce que j'avais à améliorer (Man City) et les joueurs pour les rendre plus sûrs.

"Sauter dans la porte de Pep était un grand défi mais je l'ai fait."

Sur les plans d'Arsenal

«Ce que nous allons transmettre à l'équipe, c'est la responsabilité de jouer pour ce club de football. C'est la base. "

