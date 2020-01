Le directeur de Man Utd fait le point sur le transfert, notamment Bruno Fernandes et Ashley Young

Ole Gunnar Solskjaer a refusé de faire plaisir aux fans avec une mise à jour sur le transfert concernant Bruno Fernandes, le milieu de terrain portugais qui devrait rejoindre Manchester United ce mois-ci.

Les rapports prétendent que Fernandes pourrait signer pour les Red Devils AUJOURD’HUI, avec un accord pour le milieu de terrain proche, et il pourrait même manquer le match du Sporting contre Benfica qui devait initialement être son apparence d’adieu.

Le transfert proposé était évidemment un point d’intérêt clé lorsque Solskjaer a tenu sa conférence de presse vendredi avant le voyage de Premier League à Liverpool, et il a naturellement été interrogé sur l’intérêt pour Fernandes.

Bruno Fernandes devrait rejoindre Manchester United ce mois-ci

Le patron de United a répondu: “Je ne peux pas vous parler de joueurs qui jouent pour d’autres équipes, non. Nous nous concentrons actuellement sur cette équipe. “

Bruno Fernandes à Man United

Un deuxième transfert des Red Devils concerne Ashley Young, qui aurait conclu un accord avec l’Internazionale de Milan et se rendra en Italie pour subir un examen médical aujourd’hui.

Solskjaer a ajouté: «Pour être juste, il a 35 ans en été, et s’il obtient un contrat de deux ans quelque part, je pense que c’est à lui de prendre cela.

“Il a été un bon serviteur, capitaine, a remporté des trophées, mais nous avons des joueurs qui arrivent.”

Le départ imminent de Young signifie que Solskjaer doit nommer un nouveau capitaine de Manchester United, et il a confirmé que Harry Maguire prendrait le brassard du vétéran ailier-arrière.

“Harry est entré et portait le brassard du capitaine et il continuera de le porter”, a poursuivi le patron.

«Il a été un leader dans le groupe et je n’ai pas été surpris mais impressionné par ses compétences en leadership.

