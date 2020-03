Le directeur des ours Ryan Pace continue de commettre les mêmes erreurs

J’abandonne.

La ville entière de Chicago partage probablement ce même sentiment après que le directeur général Ryan Pace ait tenté de résoudre la situation du quart-arrière des Bears en échangeant un choix de quatrième ronde pour Nick Foles, qui rivalisera avec Mitchell Trubisky pour ce poste de départ.

Les joueurs porteront un plafond de 15,1 millions de dollars avec lui dans la saison 2020, ce qui semble être un prix raisonnable pour un démarreur potentiel. Mais le 20 mars, son bonus de 5 millions de dollars pour la saison 2021 se transforme en argent garanti. Donc, si cela se révèle être un contrat d’un an (et pour le plaisir des sports de Chicago, espérons que ce sera le cas), les Bears paieront aux Foles 20 millions de dollars au total. Tout à coup, le contrat de Foles ne semble pas si raisonnable.

Après que les Bears se soient engagés dans une autre saison de l’expérience de Mitch Trubisky, amener une compétition vétéran était un must pour Pace. Foles, cependant, n’a ressemblé à un démarreur capable que deux fois dans sa carrière: 1) ce tronçon chaud pendant la course du Super Bowl des Eagles et 2) en 2013 – alors que nous considérions tous Chip Kelly comme un génie. Beaucoup de choses ont changé depuis.

Je suis sûr qu’il y a des fans de Bears qui lisent ceci et se disent “Il ne peut pas être pire que Trubisky.” Je ne suis pas sûr que ce soit vrai. Oui, Foles est un meilleur passeur que Trubisky, mais la mobilité de ce dernier en fait sans aucun doute une pièce d’échecs plus précieuse pour Matt Nagy, qui aime intégrer son quart-arrière dans le jeu de course. Cela ne se produit pas avec une statue comme Foles derrière le centre.

Je ne dis pas que Trubisky est un meilleur quart-arrière (il ne l’est pas), mais quand vous prenez en compte les 20 millions de dollars qu’ils se sont engagés à apporter aux Foles, vous devez vous demander si les Bears auraient été mieux de simplement rouler avec Mitch pour une autre saison et commencer à QB la prochaine intersaison. En ajoutant des Foles, les Bears ont presque garanti que Trubisky commencera au moins un match (et probablement plus), compte tenu du bilan des Foles avec des blessures et des étirements prolongés de mauvais jeu. Sur cette seule base, Pace n’a pas réussi à résoudre correctement la situation de quart-arrière.

La plupart des analystes de la NFL (y compris moi-même) ont supposé que les Jaguars devraient renoncer à un choix pour retirer les Foles de leurs livres. Voilà à quel point le contrat était mauvais. Et ce contrat n’avait pas l’air si bien AVANT que les Polonais n’aient subi une blessure importante, ne l’ont fait mal en cinq départs et ont perdu son emploi à une recrue prise au sixième tour. Pace a regardé tout ce qui s’est passé et a dit: «Ouais, échangeons ça.»

Ce n’est pas comme si Pace manquait d’options non plus. Les Bears auraient offert à Teddy Bridgewater le même argent qu’il avait obtenu en Caroline, mais n’étaient pas prêts à lui promettre le poste de départ. Pourquoi? Parce que Pace refuse d’abandonner son garçon Mitch, même si ses récepteurs courtisent publiquement d’autres quarts sur les réseaux sociaux.

Cam Newton est également disponible dans un commerce (et pourrait être coupé n’importe quel jour) et Jameis Winston, qui a mis en place des chiffres d’efficacité supérieurs à la moyenne malgré 30 interceptions, est libre pour toute équipe de signer. Les deux seraient des améliorations importantes par rapport à Trubisky ou Foles.

Joe Person de l’Athletic dit que Chicago a transmis Newton en raison de problèmes de blessures. Une chose: Foles a été plus sujet aux blessures tout au long de sa carrière. En plus de cela, Newton aurait été moins cher à long terme. Encore une chose, et c’est important: il est vraiment bon au football!

Quant à Winston, oui, les interceptions sont un problème majeur, mais dans chacune des deux dernières saisons de Foles en tant que démarreur à plein temps (2014 et 2015), il avait un taux d’interception supérieur à 3%. Le pourcentage d’interception de carrière de Winston est de 3,5%… mais il lance également pour beaucoup de yards et de touchés.

Ce n’est pas tout à fait répercuté sur Mahomes et Watson pour Trubisky, mais ce n’est pas si loin.

Pace ne peut tout simplement pas s’empêcher de faire les mêmes erreurs encore et encore. Il a payé en trop pour Mike Glennon, un grand quart-arrière immobile qui ne pouvait pas battre un quart-arrière médiocre; maintenant, il paie trop cher pour un QB similaire en Foles. Il a obtenu un bon passe-passe à Khalil Mack mais a payé trop cher pour l’avoir; il a fait de même avec Robert Quinn. Il a payé en trop pour une fin limitée limitée à Trey Burton il y a deux ans en agence libre; cette semaine, il en a ajouté un autre à Jimmy Graham.

Si Pace ne va pas apprendre de ses erreurs, il est temps pour le propriétaire de reconnaître sa propre erreur et de mettre l’équipe entre des mains plus compétentes.

