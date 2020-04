Le directeur général de QPR, Lee Hoos, a déclaré que le football avait besoin d’un «redémarrage complet et total à chaque niveau» dans le contexte de la crise COVID-19

Le football a besoin d’un «redémarrage complet et total à chaque niveau».

C’est le point de vue du PDG de QPR, Lee Hoos, qui a expliqué à talkSPORT à quel point le jeu faisait face à la crise des coronavirus.

Vendredi, Hoos s’est entretenu exclusivement avec Jim White sur talkSPORT

Le football en Angleterre est arrêté depuis plus d’un mois et la suspension ne semble pas avoir de fin.

La Premier League semble espérer que la saison 2019/20 pourra se terminer en été, mais Hoos pense que toute suggestion selon laquelle le football peut se produire dans un avenir prévisible est un «vœu pieux».

Hoos a déclaré à Jim White sur talkSPORT: «Le virus va dicter quand nous allons jouer à nouveau et pour le moment nous ne sommes pas dans cette position où je peux le voir se produire dans un avenir prévisible.

«Nous pouvons avoir tous les vœux pieux que nous voulons sur le retour – en ce moment, le 16 mai est une date de retour des joueurs. Je ne vois pas cela comme réaliste en ce moment.

«Même l’Allemagne, qui est bien en avance sur nous, ils testaient une personne sur 90 alors que chez nous, nous testons une personne sur 404. Cela leur donne une très bonne longueur d’avance.

“Je sais qu’ils se préparent à essayer de commencer leur saison bientôt, mais en termes de foule à pleine capacité, ils parlent encore dans des mois et des mois.”

QPR et de nombreux autres clubs se prépareront financièrement pendant la crise COVID-19

COVID-19 a un impact financier énorme sur le football, en particulier sur les clubs en dehors de la Premier League.

Une planification à plus long terme est nécessaire pour assurer la durabilité des clubs, selon Hoos, qui craint également la fréquentation de la foule chaque fois qu’il est jugé sûr que le football revienne.

Il a ajouté: «Je pense que le football a besoin d’un redémarrage complet et total à chaque niveau en termes de durabilité, où nous en sommes avec les salaires des joueurs.

«C’est la pointe de l’iceberg. Là où nous sommes en ce moment est terrible, nous essayons de trouver des moyens de financer les entreprises à l’avenir, mais en ce moment nous finançons les entreprises à partir de revenus futurs, donc à un moment donné vous sautez d’une falaise.

“Dans le football, il s’agit de” ne peut pas voir après le prochain match “, mais nous devons maintenant penser à long terme.

«La foule ne sera pas là. Les gens qui paient à 80% depuis longtemps n’auront pas l’argent pour dépenser de l’argent pour le football et même si vous le pouvez, il semble que la saison commencera tard, ce qui signifie que vous aurez plus de jeux en milieu de semaine et ils sont connus pour les foules pauvres.

“Il s’agit de regarder vers l’avenir, de s’assurer que tout est en place pour l’avenir, mais c’est une question difficile pour le football, car tout le monde poursuit ce rêve juste devant eux.”

